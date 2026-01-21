SS 컬렉션 중심 트렌드 제안…슈즈·백 아우르는 라인업

[헤럴드경제=박연수 기자] 신세계면세점이 명동점에 글로벌 럭셔리 패션 하우스 ‘지미추(JIMMY CHOO)’ 매장을 열었다고 21일 밝혔다. 럭셔리 브랜드를 강화해 외국인 관광객을 공략하는 전략이다.

명동점 8층에 개점한 지미추 매장은 세련된 무드를 더한 시즌 콘셉트와 브랜드 비주얼을 곳곳에 배치했다. 여성 슈즈를 중심으로 핸드백까지 주요 아이템을 한자리에서 만나볼 수 있도록 구성했다.

지미추의 2026 SS(봄·여름) 컬렉션 등 최신 디자인을 만날 수 있다. 이번 컬렉션의 테마는 ‘Future Feminine’으로, 현대 여성성을 섬세하게 풀어냈다. 슈즈 라인과 함께 간결한 실루엣이 돋보이는 지미추 캔버스백은 신세계면세점 단독으로 선보인 제품이다.

지미추는 1996년 영국 런던에서 시작된 럭셔리 패션 하우스다. 정교한 장인정신과 세련된 디자인의 여성 슈즈를 중심으로 글로벌 입지를 구축했다. 여성적 실루엣을 유지하면서 다양한 라이프스타일에 어울리는 제품을 선보이며 고객층을 넓히고 있다.

신세계면세점 관계자는 “앞으로도 명동점의 브랜드 경쟁력을 강화해 도심 관광의 핵심 쇼핑 거점으로 거듭날 것”이라고 말했다.