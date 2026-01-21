[헤럴드경제(부산)=황상욱 기자] 부산시 여성회관은 ‘2026년 여성직업교육훈련’에 참가할 교육생을 모집한다고 21일 밝혔다.

올해는 ▷호텔객실관리사 ▷간호조무사 재취업실무(1기) ▷간호조무사 재취업실무(2기) ▷아파트 경리실무원 ▷통합실버케어복지실무 ▷AI 펫패션디자인(초급) ▷AI 펫패션디자인(심화) 등 총 7개 과정을 운영한다.

지역 관광산업 확대 및 반려동물 관련 소비 증가에 따른 일자리 수요와 취업 진입 장벽이 낮은 구직자 수요를 반영한 ‘호텔객실관리사’, ‘AI 펫패션디자인’ 과정, 노인인구 증가에 따른 의료 및 돌봄서비스 수요와 공급 확대에 대응한 ‘간호조무사 재취업실무’, ‘통합실버케어복지실무’ 과정은 구직자들의 빠른 재취업 지원은 물론 관련 기업체에 양질의 인력 수급에도 기여할 전망이다.

교육 대상은 취업을 희망하는 여성으로, 과정별 훈련생 20명을 모집한다. 수강료는 전액 무료이며, 참여촉진 수당과 교통비 등도 지원된다.

교육 참여자는 수강료 무료, 참여촉진 수당과 교통비 지급 등 각종 혜택을 받게 되며, 교육 수료 후 취업 달성을 위해 6개월 사후관리도 제공된다. 또한 취업에 성공한 참여자는 취업성공 수당 지급 혜택이 추가된다.

교육 참여를 희망하는 여성 구직자라면 여성회관 2층 부산새일센터를 방문하거나 ‘여성새로일하기’ 누리집(saeil.mogef.go.kr)을 통해 신청하면 된다. 자세한 사항은 여성회관 교육복지팀(☎ 051-610-2012) 또는 부산새일센터(☎ 051-610-2018)로 문의하면 된다.