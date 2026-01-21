연세대 의대 안철우 교수 ‘내 몸의 시간을 거꾸로 돌리는 호르몬 건강법’ 강의

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 이성헌)가 연세대 의대 강남세브란스병원 내분비내과 안철우 교수를 초청해 이달 30일 오후 2시부터 90분간 구청 6층 대강당에서 ‘1월 서대문 명사 특강’을 개최한다.

구는 매월 한 차례씩 각 분야의 명사를 초청해 특강을 개최해 오고 있으며 이날 안철우 교수는 ‘내 몸의 시간을 거꾸로 돌리는 호르몬 건강법’이란 제목으로 강연한다.

안 교수는 여러 매체와 강연을 통해 호르몬 건강관리의 중요성을 대중에게 널리 알리고 있으며 저서로 ‘아! 이게 다 호르몬 때문이었어?’, ‘젊음은 나이가 아니라 호르몬이 만든다’, ‘뭉크 씨, 도파민 과잉입니다’, ‘도파민 밸런스’, ‘불멸의 호르몬’, ‘하루 15분 호르몬 혁명’ 등이 있다.

특강에서는 ▲호르몬 변화가 인생 전반에 미치는 영향 ▲중년 이후 급격히 달라지는 신체 신호의 원인 ▲생활 습관(수면, 식사, 스트레스)이 호르몬 균형에 미치는 영향 등에 관해 설명하고 일상 속에서 실천할 수 있는 호르몬 건강관리법을 소개한다.

의학 정보를 넘어 ‘호르몬을 이해하면 삶의 방향과 속도가 달라진다’는 ‘호르몬 인생학’ 메시지가 건강과 삶을 능동적으로 관리하는 데 도움을 줄 것으로 기대된다.

이성헌 서대문구청장은 “호르몬 건강관리법이 보다 활력 있는 일상과 노후를 가능하게 할 것”이라며 “앞으로도 건강, 환경, 경제, 문화 등 다양한 주제의 명사 특강을 주민분들께 꾸준히 제공하겠다”고 말했다.

‘서대문 명사 특강’은 누구나 들을 수 있으며 희망자는 포스터의 QR코드로 접속하거나 서대문구청 행정지원과로 전화해 신청하면 된다.