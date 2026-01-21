여객 109만·화물 3만4546톤 평균 탑승률 80% 수준

[헤럴드경제=서재근 기자] 하이브리드 항공사 에어프레미아가 지난해 총 4118편을 운항해 108만8964명을 수송했다고 21일 밝혔다. 평균 탑승률 80% 수준이다. 미국 이민정책 변화 등 외부 변수 속에서도 비교적 안정적인 수요를 유지하며, 창사 이후 처음으로 연간 탑승객 100만 명을 돌파했다.

노선별 수송객 수는 ▷LA 21만1200명 ▷뉴욕 14만8300명 ▷샌프란시스코 9만7800명 ▷호놀룰루 4만8500명 ▷나리타 18만2000명 ▷방콕 15만5500명 ▷다낭 11만9900명 ▷홍콩 10만6400명 순이다. 전세기 운항 등 기타 노선에서도 약 1만9400명을 수송하며 미주 장거리와 아시아 중단거리 노선에서 고른 수요를 확보했다.

특히, 지난해 노선 포트폴리오를 한층 확대했다. 항공기 3대를 추가 도입해 총 9대 체제로 운영을 확대했으며, 1월 다낭과 홍콩, 7월 호놀룰루에 신규 취항해 미주와 아시아를 아우르는 노선망을 강화했다.

화물 사업도 가파른 성장세를 이어갔다. 국토교통부 항공정보포털 시스템에 따르면 2025년 에어프레미아의 순화물 운송량은 총 3만4546톤으로 전년(2만3424톤) 대비 47.5% 증가했다. 대형항공사(FSC)와 화물전문 항공사를 제외한 국적항공사 중 최대 수송량으로, 여객 중심 항공사로서는 이례적인 성과를 거두며 화물 경쟁력을 빠르게 강화했다.

에어프레미아 관계자는 “2025년은 신규 항공기 도입과 신규 노선 취항을 통해 회사의 성장 기반과 노선 포트폴리오를 확립한 해였다”며 “올해는 신규 취항 예정인 워싱턴 D.C. 노선을 포함해 총 9개 노선을 안정적으로 운영하는 한편, 기재 운영 효율화와 서비스 고도화를 통해 수익성과 고객 경험을 동시에 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.