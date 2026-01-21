제약·바이오 분야 포트폴리오 확장 政 플랫폼 구축, 신약 개발 성공률 제고 종근당 APQR 서비스, 문서 생성 90% 단축

[헤럴드경제=고재우 기자] LG CNS가 금융, 제조, 공공, 방산 분야에 이어 제약·바이오 분야로 인공지능 전환(AX) 사업 포트폴리오를 확장한다. 최근 종근당에 이어 보건복지부로부터 연달아 사업을 수주하면서 기업간 거래(B2B) 사업에서 두각을 나타내고 있다.

21일 업계에 따르면 LG CNS는 최근 보건복지부가 추진하는 신약 개발 관련 사업 계약 체결에 이어 종근당에서 제품 품질평가 자동화 시스템 구축을 완료했다.

▶복지부 사업 참여, 플랫폼 구축으로 신약 개발 성공률 제고= LG CNS는 보건복지부가 추진하는 ‘K-AI 신약 개발 전임상·임상 모델 개발사업(R&D)’에 용역 기관으로 참여한다. 해당 사업에는 4년 3개월간 정부지원금 약 371억원이 투입된다.

여기서 LG CNS는 ‘인공지능(AI) 기반 신약 개발 임상시험 설계·지원 플랫폼’을 개발한다. 또 타 기관들이 개발하는 다양한 신약 개발 AI 모델을 에이전틱 AI 기반으로 연계해 시너지를 높이는 통합 관리 체계도 구현한다.

여기에는 의료기관, 임상연구소 등이 데이터를 외부로 공유하지 않고도 안전하게 AI 모델을 공동 학습할 수 있는 ‘연합 학습’ 기술이 적용된다. 전 임상과 임상 단계 연결을 통해 신약 개발 속도와 성공률을 높일 계획이다.

신약 개발에는 평균 10~15년의 시간과 막대한 비용이 소요된다. 그럼에도 임상시험 단계 실패율은 90%에 달한다. 이에 더해 기관 간 단절된 임상시험 구조와 제한적인 데이터 활용 등은 신약 개발 분야에서 구조적 한계로 지적됐다.

LG CNS는 단백질 구조 분석·설계 등과 최신 AI 기술을 결합한 바이오 AI 플랫폼으로 신약 개발 성공률을 높일 방침이다.

▶종근당 ‘APQR 자동화 서비스’ 구축…문서 생성 시간 90% 단축= 이와 함께 LG CNS는 최근 종근당의 연간 품질평가 보고서(APQR) 작성 업무를 에이전틱 AI로 자동화했다.

기업용 에이전틱 AI 플랫폼 ‘에이전틱웍스’를 통해 약 30개의 AI 에이전트가 데이터 수집, 분석, 검증, 보고서 작성까지 자율적으로 협업하는 멀티 에이전트 아키텍처를 구현한 게 핵심이다. 이에 따라 품질경영시스템(QMS), 실험실정보관리시스템(LIMS) 등에서 업무가 간소화됐다.

제약·바이오 기업들은 국내 여러 규정에 근거해 매년 품질평가를 실시하고, 그 결과를 APQR로 기록해 왔다. 기존에는 제품 1건당 보고서 작성에 많은 시간이 소요됐으나, 에이전틱 AI 기반 APQR 자동화 서비스 도입으로 문서 생성 시간이 90% 이상 단축됐다는 게 LG CNS 설명이다.

김태훈 LG CNS AI클라우드사업부장은 “정부와 제약사로부터 LG CNS의 제약·바이오 AX 역량을 인정받아 실질적인 성과를 내고 있다”며 “에이전틱 AI 기술을 선도해 국내 제약·바이오 산업의 경쟁력을 높일 것”이라고 말했다.