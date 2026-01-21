만 19세 이상 구로구민 대상…1월 26일부터 2월 20일까지 신청‧접수 동별 취약지점 순찰, 생활불편사항 모니터링 신고 등 활동…상품권 또는 봉사활동 시간 혜택

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 오는 26일부터 다음 달 20일까지 ‘환경순찰 스마트모니터요원’ 200명을 모집한다.

‘환경순찰 스마트모니터’는 구민이 스마트폰 앱을 통해 일상 속 불편사항을 신고하면 구청이 이를 검토‧개선하는 제도로 쾌적한 생활환경을 제공하기 위해 2019년부터 운영되고 있다.

모집 대상은 구로구에 주소를 둔 만 19세 이상 구민으로 최종 선정된 요원들은 3월부터 11월까지 9개월 동안 활동하게 된다.

주요 활동 내용으로는 서울스마트불편신고 앱으로 주민불편사항을 신고하는 것뿐만 아니라 △공공시설물 관리 실태 및 생활불편사항 모니터링 △동 취약지점 순찰 등이 있다.

아울러, 환경순찰 스마트모니터요원에게는 활동 실적에 따라 보상이 제공된다. 온누리상품권 또는 봉사활동 시간을 선택할 수 있으며, 상품권 선택 시 월 실적 2건당 5,000원권(월 최대 10,000원, 연 최대 50,000원)을 받을 수 있으며, 봉사활동 시간 선택 시 월 실적 4건당 봉사활동 1시간(일 최대 4시간, 월 최대 12시간)을 인정받을 수 있다.

참여를 원하는 경우 구로구청 누리집 통합예약에 접속하거나 안내문의 큐알(QR)코드를 통해 신청하면 된다. 이후 2월 말 최종 합격자에게 개별 문자로 안내할 예정이다.

기타 자세한 사항은 구로구청 감사담당관으로 문의하면 된다.

구로구 관계자는 “주민들의 눈높이에서 지역의 불편함을 찾아내고 개선함으로써 더 살기 좋은 구로를 만들고자 한다”며 “평소 구정 참여와 환경 개선에 관심 있는 구민들의 많은 참여를 바란다”고 전했다.