1월부터 월별 맞춤 교육 진행

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 강북구(구청장 이순희)는 재개발·재건축 등 정비사업에 대한 주민 이해를 높이기 위해 2023년부터 운영해 온 ‘강북구 정비사업 아카데미’를 2026년에도 이어간다고 밝혔다.

‘정비사업 아카데미’는 제도와 절차가 복잡해 주민들이 체감하기 어려운 정비사업을 주민 눈높이에 맞춰 설명하는 교육 프로그램이다. 2023년 6월 첫 운영을 시작한 이후 2025년까지 총 31회에 걸쳐 운영, 누적 참여 인원은 1000명에 달한다.

올해 첫 교육은 1월 27일(화) 오후 6시 30분부터 코스타타워에서 진행되며, 재건축·재개발·소규모주택정비사업 등 주요 정비사업 유형별 특징과 추진 절차를 중심으로 기초 내용을 알기 쉽게 소개할 예정이다.

아카데미는 매월 다른 주제로 운영되며, 12월까지 전 과정을 수강할 경우 정비사업 전반에 대한 이해를 단계적으로 높일 수 있도록 구성됐다.

별도 신청 없이 정비사업에 관심 있는 주민이면 누구나 자유롭게 참여 가능하다.

또한 ‘강북구청 재개발재건축지원단’ 카카오톡 채널을 추가하면 교육 일정 등 관련 소식을 보다 빠르게 받아볼 수 있다.

구 관계자는 “정비사업은 주민 이해와 참여가 무엇보다 중요한 만큼, 아카데미를 통해 제도에 대한 막연한 어려움을 해소하고 실질적인 도움이 될 수 있도록 하겠다”고 말했다.