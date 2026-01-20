전기차 22만대 판매·침투율 13.1% 모델Y 5만대 돌파…EV4·아이오닉9 가세

[헤럴드경제=권제인 기자] 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)는 지난해 국내 전기차 신규 등록 대수가 전년 대비 50% 증가했다고 20일 밝혔다.

KAMA가 이날 발표한 ‘2025년 국내 전기차 시장 결산’ 보고서에 따르면 지난해 국내 전기차 신규 등록이 전년 대비 50.1% 증가한 22만177대를 기록했다. 이에 따라 2025년 전기차 침투율(구매비중)은 13.1%를 기록하며 사상 처음으로 두 자릿수를 돌파했다.

KAMA는 반등의 배경으로 정부의 보조금 조기 집행 및 정책 지원, 제조사 간 치열한 판촉 경쟁, 그리고 소비자의 선택권을 넓힌 다양한 신규 모델 출시를 꼽았다.

특히, 테슬라 ‘모델 Y’가 지난해 성장세를 견인했다. 모델 Y는 5만397대가 판매되며 승용 전기차 시장에서 26.6%의 점유율을 기록했다.

현대·기아차는 ‘EV4’, ‘EV5’, ‘EV9 GT’, ‘PV5’, ‘아이오닉 9’ 등 다양한 신모델을 잇달아 출시하며 시장 확대에 기여했다. KG모빌리티는 국내 최초 전기 픽업트럭 ‘무쏘EV’를 출시하며 전기차 시장의 신규 수요를 확인했다.

제조사별로는 기아(6만609대), 테슬라(5만9893대), 현대(5만5461대)가 주도하는 ‘삼파전’ 구도를 보였다. 다만, 수입 전기차의 증가가 두드러졌다. 수입 전기차 점유율은 42.8%에 달했고, 국산 전기차 점유율은 2022년 75%에서 2025년 57.2%로 지속 하락하는 추세를 보였다.

특히, 중국산 전기차는 테슬라의 중국 생산 물량 유입과 BYD, 폴스타 등 신규 브랜드의 안착으로 전년 대비 112.4% 급증한 7만4728대가 판매됐다.

KAMA는 “중국산 전기차 확산이 소비자 선택권 확대 및 가격 인하라는 긍정적 측면도 있으나, 국내 제조 기반과 공급망 경쟁 압력 측면에서 위협적인 만큼 중장기적인 대응이 필요하다”고 분석했다.

지역별 침투율은 지자체 보조금 규모와 충전 인프라 여건에 따라 큰 차이를 보였다. 최대 1100만원 수준의 보조금을 지급한 경상북도가 가장 높은 16.2%의 침투율을 기록했지만, 서울은 공동주택 충전 인프라 부족과 낮은 보조금 영향으로 전국 평균(13.1%)보다 낮은 12.8%에 머물렀다. 한편, 제주도는 원활한 인프라와 보조금 혜택에 힘입어 개인 구매 침투율이 33.1%에 달해 ‘도민 3명 중 1명’이 전기차를 선택했다.

KAMA는 2025년의 반등은 전기차의 본격적인 대중화나 수요의 구조적 변화라기보다는 특정 모델의 인기와 정책적 지원이 결합된 결과라고 평가했다.

강남훈 KAMA 회장은 “중국산 전기차의 파상공세에 맞서 우리 자동차 산업의 생태계를 수호하기 위해서는 ‘국내생산촉진세제’와 같은 실효성 있는 지원책이 마련되어야 한다”며 “최근 테슬라의 완전자율주행(FSD) 국내 도입 등 자율주행과 인공지능(AI)가 전기차 구매의 핵심 변수로 부상하고 있는 만큼, 관련 기술 개발은 물론 제도적 기반 구축을 위한 민관 공동의 노력이 어느 때보다 중요한 시점”이라고 말했다.