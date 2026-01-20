[헤럴드경제=함영훈 기자] 국내 최대 복합리조트 제주신화월드가 겨울을 맞아 힐링과 스릴 넘치는 액티비티 ‘윈터 베케이션’ 패키지를 선보인다.

이 여행프로그램은 5성급 서비스를 누릴 수 있는 랜딩관과 가족 여행객에게 최적화된 신화관, 편안하고 넓은 공간의 서머셋 중 선택할 수 있다. 특히 신화관 투숙객은 신화워터파크 입장권과 함께 사계절 온수 풀인 스카이풀을, 서머셋 투숙객은 탐모라 수영장과 찜질방을 무료로 이용할 수 있다.

아울러 차로 15분 거리에 있는 ‘9.81파크 제주’의 레이싱과 링고 1회 이용권을 제공한다. 9.81 파크 제주는 다채로운 액티비티와 즐거움이 가득한 테마파크로 겨울철에도 신나고 스릴 넘치는 특별한 경험을 선사한다.

이와 함께 자연 속에서 힐링의 시간을 보낼 수 있는 ‘파더스가든’ 입장권과 귤 따기 체험권도 제공된다.

파더스가든은 제주신화월드에서 차량으로 약 10분 거리에 자리 잡고 있다. 사계절마다 피어난 꽃들과 다양한 식물들을 감상하며, 편안한 겨울 나들이를 즐길 수 있는 장소이다.

이 밖에도 레이트 체크아웃 혜택과 함께 신화테마파크 빅 3 이용권을 제공한다. 해당 상품은 날씨 또는 현장 상황에 따라 다른 상품으로 대체될 수도 있다.

제주신화월드 관계자는 “겨울철 제주에서 힐링과 액티비티를 동시에 즐기고 싶은 가족 단위 고객들에게 ‘윈터 베케이션’은 최적의 선택이 될 것”이라며, “자연 속에서 겨울을 만끽하며 특별한 여행을 떠나길 바란다”라고 말했다.