[헤럴드경제(부산)=황상욱 기자] 부산시는 미래 세대 주인공인 어린이들의 안전한 교통 환경을 조성하기 위해 올해 사업비 총 118억원을 투입하고 교통안전 강화 정책을 지속적으로 추진한다고 20일 밝혔다.

먼저, 어린이보호구역 내 교통사고를 예방하고 피해를 최소화하기 위해 ‘어린이 통학로 종합안전대책’(2023년 수립, 4개년 계획)에 따라 노란색 횡단보도, 방호울타리, 불법주정차 단속 감시 카메라(CCTV), 보도 설치 등 교통안전시설물을 확충한다.

시는 올해 ▷노란색 횡단보도 설치, 미끄럼방지포장 등 시인성 강화사업 253곳 ▷방호울타리 설치 24곳 ▷불법주정차 단속 감시 카메라 5대 ▷보도 설치 1곳 등 총 283곳을 개선할 계획이다.

또 시는 올해 무인교통단속장비 15대와 신호기 25곳을 설치해 차량 과속 및 신호위반 방지에도 노력한다.

이와 함께 시 어린이교통안전교육장인 초읍 ‘꿈나무 교통나라’와 ‘구포 어린이교통공원’의 노후 시설을 보수해 쾌적한 교육환경을 조성하고, 어린이 교통안전 조기교육을 통해 올바른 교통문화 정착을 도모한다. 초읍 ‘꿈나무 교통나라’에는 가상현실(VR) 교육장비를 추가 도입해 실제 상황을 체험할 수 있게 현장감을 높이고 교육 효과를 강화한다.

이 외에도 ▷‘꿈나무 교통나라’는 어린이날 기념행사와 어린이 교통안전 퀴즈 골든벨을 개최하고 ▷‘구포 어린이교통공원’은 ‘솔북이 에듀파크*’와의 합동 축제, 가족과 함께하는 교통교실, 자전거 체험교실 등을 열어 어린이들이 재미있고 신나게 교통안전을 배우며 자연스럽게 그 중요성을 인식할 수 있도록 할 계획이다.