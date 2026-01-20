스타필드 코엑스·스타필드 시티 명지 등 E세그먼트 크로스오버…4331만원부터

[헤럴드경제=권제인 기자] 르노코리아가 세계 최초로 공개한 E세그먼트 크로스오버 ‘르노 필랑트(FILANTE)’를 고객들이 직접 경험할 수 있도록 서울 스타필드 코엑스몰 및 르노 성수, 부산 스타필드 시티 명지 등에서 ‘메종 필랑트’ 행사를 진행한다고 20일 밝혔다.

메종 필랑트는 우선 서울 강남구 스타필드 코엑스몰에서 이날부터 26일까지 7일 동안 팝업 부스로 진행된다. 해당 기간 오전 10시부터 오후 10시까지 메종 필랑트를 방문한 고객들은 신차 내외부를 전문 도슨트의 도움을 받아 직접 체험할 수 있다.

함께 마련된 필랑트 전용 액세서리 존도 이용 가능하며, 팝업 부스 인근의 메가박스 더 부티크에서는 사전 초청 고객을 대상으로 필랑트의 특장점을 안내하는 퍼스트 클래스 라운지가 운영된다.

르노코리아의 플래그십 스토어인 르노 성수에서도 2월 2일까지 르노 필랑트를 전문 도슨트의 설명과 함께 만나볼 수 있다. 일정에 따라 전시 차량 종류는 달라질 수 있다. 오는 27일까지는 새틴 유니버스 화이트 컬러의 에스프리 알핀 트림을 만나볼 수 있으며, 이후 오는 28일부터 2월 2일까지는 새틴 포레스트 블랙 컬러의 아이코닉 트림 차량이 추가로 함께 전시된다.

부산 강서구 스타필드 시티 명지의 경우 오는 28일부터 2월 2일까지 르노 필랑트 팝업 부스가 운영된다. 위 기간 중 메종 필랑트를 방문한 고객에게는 특별한 기념품도 증정할 예정이다.

르노가 글로벌 플래그십 모델로 새롭게 선보인 필랑트는 세단과 스포츠유틸리티차(SUV)의 특성을 고루 담아낸 독창적인 ‘크로스오버’ 스타일이 특징적이다. 필랑트에 탑재된 하이브리드 E-테크 파워트레인은 시스템 최고 출력 250마력으로 더욱 강력한 힘을 발휘한다.

르노 필랑트 구매 가격은 개별소비세 인하 및 친환경차 세제 혜택 적용 기준으로 트림에 따라 4331만9000원부터 4971만9000원으로 가격이 책정됐다. 런칭 에디션으로 1955대 한정 판매하는 에스프리 알핀 1955의 경우 5218만9000원에 선택 가능하다.

르노 필랑트는 현재 전국 르노코리아 전시장에서 계약을 진행하고 있으며 전국 전시장에는 2월 중 전시차가 입고될 예정이다. 또한 르노코리아 부산공장에서 생산되어 3월부터 순차적으로 고객 인도를 시작할 예정이다.