매주 화요일 웹툰 ‘타임슬립 워크스팟’을 연재합니다. 옛 기록과 비문을 읽으며 한국 곳곳을 따라 걷는 답사형 산책 웹툰입니다.
<8> 서울 노원구 태릉 편
안녕.
난 문정왕후야.
조선 11대 임금 중종의 세 번째 왕비지.
요즘 고령출산 때문에 많이 힘들다면서?
나도 고령출산, 찐하게 겪어봤어.
그래서 오늘은
내 얘기를 조금 해주려고 해.
당시 나는 이미
아들 하나, 딸 셋을 키우고 있었어.
그런데 마흔이 넘어서
덜컥 막내 인순이(인순공주)를 임신했지.
게다가 그때
남편 나이도 쉰넷이었어.
인순이는
엄마 나이 마흔하나,
아빠 나이 쉰다섯에 태어난
찐 막둥이인 거지.
인순이는 건강하게 태어났고,
나는 정말 많은 사랑을 주고 싶었어.
하지만 얼마 지나지 않아
남편이 먼저 떠났고,
인순이도 그 뒤를 따라가고 말았지.
살다 보면
이런저런 일들이 참 많이 생겨.
그때마다 감정이 다 쏟아져 나오면
마음이 먼저 지치더라.
출산도 마음먹는다고
다 내 뜻대로 되는 건 아니야.
그래서 가끔은
‘대문자 T’가 될 필요도 있는 것 같아.
언니들도
너무 혼자 끙끙 앓지 말고,
으쌰으쌰 살아봐.
힘내서 살다 보면
언젠가 아이도 오지 않겠어?
to be continued…
▷ 태릉
(서울 노원구 화랑로 681)
서울특별시 노원구에 위치한
조선 제11대 임금 중종의 제2계비
문정왕후의 단릉
각색·그림 이주섭 CP jusoeba@heraldcorp.com
[AI를 활용해 제작함]
why37@heraldcorp.com