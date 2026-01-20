매주 화요일 웹툰 ‘타임슬립 워크스팟’을 연재합니다. 옛 기록과 비문을 읽으며 한국 곳곳을 따라 걷는 답사형 산책 웹툰입니다.

<8> 서울 노원구 태릉 편

서울 노원구 태릉 편 [이주섭 CP]
안녕.

난 문정왕후야.

조선 11대 임금 중종의 세 번째 왕비지.

요즘 고령출산 때문에 많이 힘들다면서?

나도 고령출산, 찐하게 겪어봤어.

그래서 오늘은

내 얘기를 조금 해주려고 해.

당시 나는 이미

아들 하나, 딸 셋을 키우고 있었어.

그런데 마흔이 넘어서

덜컥 막내 인순이(인순공주)를 임신했지.

게다가 그때

남편 나이도 쉰넷이었어.

인순이는

엄마 나이 마흔하나,

아빠 나이 쉰다섯에 태어난

찐 막둥이인 거지.

인순이는 건강하게 태어났고,

나는 정말 많은 사랑을 주고 싶었어.

하지만 얼마 지나지 않아

남편이 먼저 떠났고,

인순이도 그 뒤를 따라가고 말았지.

살다 보면

이런저런 일들이 참 많이 생겨.

그때마다 감정이 다 쏟아져 나오면

마음이 먼저 지치더라.

출산도 마음먹는다고

다 내 뜻대로 되는 건 아니야.

그래서 가끔은

‘대문자 T’가 될 필요도 있는 것 같아.

언니들도

너무 혼자 끙끙 앓지 말고,

으쌰으쌰 살아봐.

힘내서 살다 보면

언젠가 아이도 오지 않겠어?

to be continued…

▷ 태릉

(서울 노원구 화랑로 681)

서울특별시 노원구에 위치한

조선 제11대 임금 중종의 제2계비

문정왕후의 단릉

