“한국서 떠나라” “너무 처참하다” 쏟아지는 ‘뭇매’ 난리더니…결국

[헤럴드경제= 박영훈 기자] “뭇매 맞더니…결국 무빙2 나온다” 한국 시장에 진출 꼴찌로 추락한 온라인동영상플랫폼(OTT) 디즈니플러스(+)가 최대 흥행작 ‘무빙’ 후속 작품인 ‘무빙2’를 결국 선보인다. ‘무빙’ 시즌2 제작을 위해 본격적인 배우 캐스팅에 들어간 것으로 전해졌다. 디즈니+는 지난 2023년 선보인 무빙 이후 많은 작품들이 줄줄이 흥행에 참패하면서 뭇매를 맞았다. “볼 게 없다” “차라리 한국서 떠나라”는 비판을 받으며, 한때 한국 철수설까지 돌기도 했다. 최근 들어 작품들이 호평받으며 2년 만에 국내 월 이용자 300만명을 회복했다. ‘무빙’은 초능력을 숨긴 채 현재를 살아가는 아이들과 아픈 비밀을 감춘 채 과거를 살아온 부모들의 이야기를 그린 작품이다. 무빙은 지난 2023년 공개 첫 주 한국 오리지널 중 최다 시청 시간 1위에 올랐던 작품이다. 작품 흥행으로 디즈니+ 이용자가 크게 증가했다. 특히 ‘무빙’이 공개된 달에는 디즈니+ 이용자가 48%나 증가했다. 디