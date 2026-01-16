[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 기장군은 지난 15일 한국개발연구원(KDI)에서 ‘도시철도 정관선 예비타당성 조사’를 종합 평가하는 ‘SOC 분과위원회’개최에 따라 예비타당성조사 통과를 위한 마지막 총력전에 나섰다.

16일 기장군에 따르면 이번 SOC 분과위원회는 지난 2024년 7월과 2025년 10월 점검회의에 이어 열린회의로 도시철도 정관선 예비타당성 조사의 사실상 마지막 관문에 해당한다. 이번 회의 결과는 향후 재정사업평가위원회 심의·의결을 거쳐 최종 발표될 예정이다.

이날 회의에 앞서 KDI에서는 정종복 기장군수를 비롯해 박형준 부산시장, 정동만 국회의원, 박홍복 기장군의회 의장 및 군의원, 박종철 부산시의회 의원, 기장군 지역주민들이 함께 참여해 정관선 예비타당성조사 통과를 촉구하며 기장군민 17만4000여명의 염원을 전달했다.

정종복 기장군수는 “지난 12월에 KTX-이음 기장역 정차 확정으로 기장군 교통 편의 증진을 위한 퍼즐이 하나씩 맞춰지고 있다”며 “이번에 반드시 도시철도 정관선도 예타를 통과시켜 기장군 사통팔달 교통시대를 열어 가겠다”고 강조했다.

한편 도시철도 정관선은 동해선 좌천역과 정관읍 월평 구간을 잇는 노선이다. 예비타당성조사를 통과하면 지난 2025년 7월에 예비타당성조사를 통과한 ‘부산~양산~울산 광역철도’와 정관읍 월평에서 연결된다.

이에 따라 기장에서 부산 노포역과 KTX 울산역까지의 접근성이 크게 향상되고, 동해선 좌천역을 통해 부산·울산 지역으로 이동도 한층 편리해질 전망이다. 이는 지역 교통 인프라 확충은 물론 경제 활성화를 이끄는 핵심 동력이 될 것으로 기대된다.