[헤럴드경제=홍석희 기자] 현대바이오가 서울대학교병원과 손잡고 전립선암 치료의 최대 난제로 꼽히는 ‘약물 내성’을 규명하기 위한 세계 최초 임상시험에 착수한다. 암세포 자체의 내성이 아닌, 암세포를 둘러싼 물리적 환경에서 비롯된 이른바 ‘가짜내성’을 겨냥한 시도다.

현대바이오는 대사 정상화 약물 ‘페니트리움(Penetrium)’의 전립선암 임상시험 총괄책임자(PI)로 정창욱 서울대학교병원 비뇨의학과 교수를 선정하고, 본격적인 임상 절차에 돌입했다고 16일 밝혔다. 회사 측은 이번 임상에 사용될 시험약(Investigational Product)의 전량 생산과 품질 검증을 이미 완료해 즉시 환자 투여가 가능한 상태라고 설명했다.

이번 임상시험의 핵심은 전립선암 환자에서 관찰되는 ‘가짜내성(Pseudo-resistance)’의 실체를 세계 최초로 규명하고, 이를 치료적으로 극복할 수 있는지를 입증하는 데 있다. 가짜내성은 암세포가 약물에 적응해 생기는 내성이 아니라, 암세포를 둘러싼 세포외기질(ECM)이 딱딱해지며 약물 침투를 물리적으로 차단하는 현상을 의미한다.

가짜내성 연구를 주도해 온 장수화 박사는 “오랜 연구 끝에 암세포 자체가 아니라, 암세포 주변의 ECM이 방어막처럼 작동해 약물이 도달하지 못한다는 사실을 확인했다”며 “페니트리움은 이 비정상적으로 굳어진 기질 환경을 정상화해 약물 침투를 가로막는 장벽을 제거하는 기전을 갖고 있다”고 설명했다. 이어 “이번 임상은 페니트리움이 실제 환자 체내에서 이 장벽을 허물고, 기존 항암제나 호르몬제의 효과를 되살릴 수 있음을 입증하는 전환점이 될 것”이라고 강조했다.

임상을 총괄하는 정창욱 교수는 전립선암 치료 분야의 권위자로, 첨단 영상 진단과 유전체 분석을 결합한 정밀의료 연구를 이끌어온 인물이다. 정 교수가 PI를 맡으면서 이번 임상은 단순 약물 투여를 넘어, 환자별 정밀 데이터를 기반으로 가짜내성의 기전을 규명하는 고도화된 연구로 진행될 전망이다.

글로벌 석학의 합류도 확정됐다. 샌디에고 종합대학의 프레데릭 밀라드 교수가 오는 26일 방한해 이번 임상 프로젝트에 참여한다. 밀라드 교수는 페니트리움의 작용 기전이 전 세계 암 치료에서 난제로 남아 있는 ‘약물 내성 문제’를 해결할 새로운 돌파구가 될 수 있다고 판단해 합류를 결정한 것으로 알려졌다.

진근우 현대바이오 대표는 “이번 임상은 현대바이오의 연구개발 역량과 글로벌 협력 전략이 본격적으로 결실을 맺는 단계”라며 “임상약 생산과 품질 검증을 이미 마쳤고, 한·미 최고 수준의 의료진이 함께하는 만큼 성공을 확신한다”고 말했다. 그는 이어 “세계 최초로 시도되는 ‘가짜내성 규명 임상’을 반드시 성공시켜 전립선암 치료의 새로운 패러다임을 제시하겠다”고 밝혔다.