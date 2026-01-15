사외이사 과반 주주 추천 이사로 구성 등 논의

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] BNK금융지주 이사회는 15일 주주간담회를 열고 주요 주주들이 제안한 지배구조 개선 방안에 대해 격의 없이 토론하며 향후 개선 방향에 대한 공감대를 형성했다고 밝혔다.

이번 간담회는 최근 감독당국이 그룹 최고경영자(CEO) 승계 과정에서 제기한 우려와 관련해 BNK금융의 근본적인 개선 의지와 이사회의 독립성·견제 기능 강화를 요구하는 주주들의 목소리에 이사회가 전향적으로 화답하기 위해 마련됐다. 간담회에는 BNK금융지주 이사회 의장을 비롯한 사외이사들이 직접 참석해 주주들의 질문에 답하고 지배구조 개선 방향에 대해 심도있게 논의했다.

특히 주요 주주들이 제안한 ▷사외이사 주주 공개 추천 제도 공식 도입 ▷사외이사 과반을 주주 추천 이사로 구성하기 위한 노력 ▷임원후보추천위원회의 사외이사 전원 구성 ▷회사 홈페이지를 통한 사외이사 후보 공개 추천 접수 방안 등이 집중적으로 논의됐다. 이에 대해 이사회는 지배구조 쇄신을 위한 주주들의 의견에 공감하며 관련 제안들을 긍정적으로 검토하겠다는 입장을 밝혔다.

아울러 금융당국이 추진 중인 지배구조 개선 태스크포스(TF)에서 다양한 제도 개선 방안이 도출될 예정인 만큼 이를 적극 수용해 BNK금융의 지배구조를 선진화해 나가자는 데에도 뜻을 같이했다.

BNK금융지주는 이번 간담회에서 논의된 지배구조 개선 방향을 회사 홈페이지를 통해 공개하고 실효성 있는 이행을 위해 오는 30일까지 사외이사 후보 공개 추천을 접수할 계획이다. 이를 통해 사외이사 선임 과정의 공정성과 투명성을 한층 강화한다는 방침이다.

공개 추천된 사외이사 후보자는 임원후보추천위원회에서 주주 의사를 존중해 전문성과 독립성에 대한 심사를 거친 뒤 정기 주주총회 안건 상정 후보자로 최종 결정하고 그 결과를 투명하게 공시할 예정이다.

BNK금융지주 관계자는 “이번 주주간담회는 이사회가 주주와 함께 지배구조 개선을 위한 다각도의 논의를 진행했다는 점에서 BNK금융의 주주 가치 최우선 의지 표명”이라며 “오늘 논의된 내용과 향후 가시화될 지배구조 개선 TF의 개선안 도입에 앞장서 지배구조 혁신의 시발점이 되겠다”고 말했다.