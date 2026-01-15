진우스님 종로서 신년 기자간담회 “AI 시대, ‘마음 문명 불교’ 만들것” 사찰음식 교육·체험 프로그램 강화

대한불교조계종이 올해 ‘국민 평안 선명상 중앙본부’를 설치하고 선명상 대중화에 박차를 가한다. 전통 문화유산 보존과 함께 불교 관련 국가 제도 개선도 추진할 계획이다.

조계종 총무원장 진우스님은 14일 서울 종로구 한국불교문화역사기념관에서 열린 신년 기자간담회에서 “양자과학과 인공지능(AI)의 시대 속에서 선명상과 불교 수행의 지혜를 결합해 현대인의 정서와 과학적 사고에 부합하는 불교, 곧 디지털·AI 융합형 ‘마음 문명 불교’의 토대를 만들어 나가겠다”면서 “선명상이 ‘국민 마음 평안’과 ‘마음 안보’인 정신문명으로 자리매김하도록 하고, K-선명상이 전 세계인의 마음 평안으로 나가도록 노력하겠다”고 말했다.

‘국민 평안 선명상 중앙본부’는 선명상 대중화를 위해 선명상 프로그램과 중앙-지역 거점-현장 밀착 시설들을 전문적으로 관리, 지원하는 전담 기구다. 이를 통해 불자들뿐 아니라 모든 국민이 일상에서 선명상을 실천할 수 있는 토대를 마련하고 사회적 공공재로 확산하겠다는 취지다.

이를 위해 선명상 중앙센터를 건립하는 한편, 지역 거점의 선명상 치유센터 및 선명상 운영 사찰, 도심 사찰의 선명상 체험관 등을 지정해 인프라를 구축한다. 이와 함께 온·오프라인으로 선명상 프로그램을 보급하고, 지도자·프로그램·시설 등 포털 시스템도 마련한다.

또 미래 세대를 위해 학교 교과 과정에 선명상 프로그램을 보급할 계획이다. 교과서용 책을 발간해 올해 종립 학교부터 적용하고, 이 결과를 바탕으로 국제적 연구를 거쳐 점진적으로 교육 현장에 확산되도록 한다는 구상이다.

‘경주 남산 열암곡 마애불상’ 바로 모시기 관련해선 입불과 존치 사이에서 고심 중이다. 조계종 미래본부 일감스님은 “지난 3년간 입불하기 위해 많은 학술 조사를 실시했고 지난해 하반기 실대형 모형을 들어 올리는 실험을 진행했다. 그러나 현재 약간의 균열이 발견됐다”며 “올해 상반기 종합적 결과 보고서를 내고, 그에 따라 결론을 내릴 예정”이라고 밝혔다. 또한 산불을 비롯한 각종 자연재해 발생에 대비하기 위해 ‘국가유산 보유 사찰 재난안전시스템’을 마련한다. 본사, 말사, 지형(산지형, 평지형, 도심지) 등을 구분해 국가유산 보유 사찰의 유형을 나누고, 각 사찰의 재난안전 설비 현황 샘플 조사와 현장 조사를 통해 자료를 구축한다. 전통 문화유산 보전을 위해 불교 관련 국가 제도 개선도 추진한다.

최근 넷플릭스 시리즈 ‘흑백요리사 2’에 선재스님이 출연하면서 사찰음식이 주목받은 가운데 종단은 사찰음식 프로그램도 강화할 예정이다. 한국불교문화사업단 단장 일화스님은 “사찰음식 특화 사찰이 전국에 7개 있다. 사찰음식 교육 프로그램과 체험 프로그램을 더 적극적으로 활용하겠다”며 “작년에 세계 3대 조리학교인 파리 르꼬르동블루에 사찰음식 체험 프로그램차 다녀왔다. 올해 2월에는 미국 CIA와 양해각서(MOU)를 체결하러 갈 것”이라고 밝혔다. 김현경 기자