[헤럴드경제=최원혁 기자] 그룹 ‘컨츄리 꼬꼬’ 출신 신정환이 ‘뎅기열 사건’의 전말을 직접 털어놨다.

14일 유튜브 채널 ‘노빠꾸탁재훈’’에는 ‘신정환, 미친 한파에도 몽클레어 패딩만큼은 죽어도 입을 수 없는 자숙의 아이콘’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

신정환은 이 영상에서 오랜만에 근황을 전하며 과거 논란의 중심에 섰던 뎅기열 사건에 대해 직접 이야기 했다.

탁재훈이 “요즘 건강은 어떠냐”고 묻자 신정환은 “괜찮다. 열도 다 내렸다”며 너스레를 떨었다.

이에 탁재훈은 “실제로 뎅기열에 걸린 적이 있었냐”고 물었다. 그러자 신정환은 “없었다. 당시 친한 형이 아이디어를 준 것”이라고 밝혔다.

앞서 신정환은 지난 2010년 해외 원정 도박 혐의가 알려지자 의혹을 무마하기 위해 필리핀에서 뎅기열에 걸려 입국하지 못하고 있다고 밝혀 뭇매를 맞은 바 있다.

신규진이 뎅기열 사건 사진을 공개하며 “그럼 이건 다 연출인 거냐”고 물었고 신정환은 “연출 아니고 진짜 의사, 간호사다. 진짜 필리핀 병원이다. 심전도 검사하는 것”이라고 말하며 종이를 뺏었다.

신정환은 해외 원정 도박 논란 당시 비니를 쓰고 공항에 등장한 것에 대해 “전날 입국 준비를 하느라 씻지도 못했다. 그래서 비니를 썼는데 구멍이 있었다”고 했다.

그러면서 “다시 한번 사과드린다. 머리가 엉켜 있어서 조금이라도 단정해 보이려고 비니를 쓴 것”이라고 해명했다.

한편 신정환은 지난 2010년 필리핀의 한 호텔 카지노에서 억대의 원정 도박을 벌인 혐의로 이듬해 6월 징역 8개월을 선고받고 구속됐다가 같은 해 12월 가석방됐다.

이후 연예계를 떠나 자숙 기간을 보내다가 2017년 9월 엠넷 예능 프로그램 ‘프로젝트S: 악마의 재능기부’로 복귀했다. 현재는 유튜브 채널을 운영하며 유튜브 활동을 이어가고 있다.