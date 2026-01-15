팔레스타인 기술관료 중심 ‘가자 행정 국가위원회’ 설립 예정

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국 정부가 가자지구 전쟁 종식을 위한 평화 구상의 2단계에 공식 착수했다. 팔레스타인 기술 관료(테크노크라트)들이 주축이 된 과도 정부를 구성해 가자지구를 통치하고, 비무장화와 재건을 추진하는 구상이다.

14일(현지시간) 영국 BBC 방송과 일간 가디언에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령의 중동 특사인 스티브 윗코프는 이날 소셜미디어를 통해 “가자지구가 휴전 단계에서 비무장화, 기술 관료적 통치, 재건의 단계로 이동하고 있다”며 2단계 시작을 공식 선언했다.

윗코프 특사는 이번 단계에서 ‘가자 행정 국가위원회(NCAG)’라는 과도 기구가 설립될 것이라고 밝혔다. 이 위원회는 가자지구의 일상 행정을 담당하며 필수 공공 서비스를 제공하는 역할을 맡는다.

위원회는 정치인이 아닌 관료 중심의 15명으로 구성될 예정이다. 위원장으로는 알리 샤스 전 팔레스타인 자치정부(PA) 기획부 차관이 내정된 것으로 알려졌다.

가자지구 과도 정부의 활동은 트럼프 대통령이 직접 의장을 맡게 될 ‘평화위원회’(Board of Peace)의 감독을 받게 된다. 이 위원회의 구체적인 인선은 조만간 발표될 전망이다.

현장에서는 니콜라이 믈라데노프 전 유엔 중동 특사가 ‘평화 위원회’를 대표해 과도 정부를 감독하는 역할을 수행할 예정이다. 또한 국제안정화군(ISF)이 가자지구에 배치돼 팔레스타인 경찰력을 훈련하고 지원하게 된다.

팔레스타인 내부 정파들은 미국의 이번 발표에 긍정적인 반응을 보였다.

하마스와 팔레스타인 이슬라믹지하드(PIJ)는 공동 성명을 통해 과도 정부 수립 노력을 지지하며 업무 시작을 위한 적절한 환경을 제공하겠다고 밝혔다.

하마스의 라이벌인 파타가 주도하는 팔레스타인 자치정부 역시 “하나의 시스템, 하나의 법” 원칙을 강조하며 환영 의사를 나타냈다.

이집트, 카타르, 튀르키예 등 역내 중재국들도 과도 정부 출범을 환영했다.

그러나 2단계 계획이 순항할지는 미지수다.

윗코프 특사는 2단계의 핵심 과제로 “승인되지 않은 모든 인원의 무장 해제”를 꼽았으나, 하마스는 독립적인 팔레스타인 국가 수립 없이는 무기를 포기할 수 없다는 입장을 고수해왔기 때문이다.

인질 문제도 여전히 걸림돌이다. 윗코프 특사는 하마스에 마지막 남은 이스라엘 인질인 란 그빌리의 시신을 즉각 송환할 것을 촉구하며 “불이행 시 심각한 결과가 따를 것”이라고 경고했다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 그빌리의 시신이 송환되기 전까지는 1단계 합의 사항인 라파 국경 개방을 이행하지 않겠다는 강경한 입장을 보이고 있다. 가자지구 최남단에 있는 라파의 국경검문소는 가자지구에서 이스라엘을 거치지 않고 외국으로 나갈 수 있는 유일한 관문이다.

지난 10월 시작된 1단계 휴전 이후에도 양측의 공방이 이어지며 약 450명의 팔레스타인인이 사망하는 등 휴전 체제 자체가 불안정한 상황이다.

팔레스타인은 동부와 서부 두 지역으로 구성돼 있다. 가자지구는 이중 서부 지역으로, 무장 테러단체 하마스가 통치하고 있다.