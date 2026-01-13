교육부 학생 수 추계 보정 결과 발표 2031년엔 초등 1년생 22만명까지 감소

[헤럴드경제=김용재 기자] 저출생 여파로 올해 초등학교에 입학하는 어린이가 30만명을 밑돌 것이라는 추산 결과가 나왔다.

교육부가 지난 최근 공개한 ‘2025년 초중고 학생 수 추계 보정 결과(2026~2031년)’ 자료를 보면 올해 전국 초등학교 1학년은 총 29만8178명이 될 것으로 추산된다. 이번 추계 보정 결과는 ▷한국교육개발원 교육기본통계 ▷국가데이터처 장래인구 추계 ▷행정안전부 주민등록인구통계 등을 토대로 학생 수를 예측한 통계다.

교육부는 작년 1월 추계에서 2027년쯤 초등 1학년생이 30만명 선을 밑돌 것으로 봤지만 그동안 주민등록인구와 취학률 등 여러 변수를 검토해 그 시기를 1년 앞당겼다. 통상 초등학교 1학년 학생 수는 학령 인구의 가파른 감소세를 뚜렷하게 보여주는 수치로 사용된다.

초교 1학년 2023년 40만명→2026년 29만명

한국교육개발원 교육통계서비스에 따르면 초등학교 1학년 학생 수(4월 1일 기준)는 저출생 등의 영향으로 1999년 71만3500명에서 2000년 69만9032명으로 줄면서 70만명이 붕괴했다.

이후 2008년 53만4816명에서 2009년 46만8233명으로 급감한 뒤 40만명대에서 횡보했다. 이후 ▷2023년 40만1752명 ▷2024년 35만3713명 ▷2024년 32만4040명 등 최근 감소 폭이 커졌다. 특히 2023년과 올해 추산치를 비교하면 불과 3년 사이 25.8%(10만3574명)나 줄었다.

교육부는 이번 추계에서 초등학교 1학년 학생 수가 ▷2027년 27만7674명 ▷2028년 26만2309명 ▷2029년 24만7591명 ▷2030년 23만2268명 ▷2031년 22만481명 등으로 계속 줄어들 것으로 봤다. 2031년 추산치는 지난해에 비해 약 32% 줄어든 규모다.

초·중·고교 전체 학생 수는 지난해 501만5310명에서 올해 483만6890명으로 줄면서 500만명이 무너질 것으로 추산되는 상황이다. 이후 ▷2027년 466만1385명 ▷2028년 448만8023명 ▷2029년 428만164명 ▷2030년 405만6402명 ▷2031년 381만1087명으로 2031년부터는 400만명을 밑돌 것이라는 예상이다.

학생 부족에 문닫는 초·중·고 증가 학교 통폐합·교원 정원 등 문제 산적

학령 인구의 급감은 교육계의 커다란 과제로 꼽힌다. 학생 부족으로 문을 닫는 초·중·고교가 잇따르고 비수도권을 중심으로 일부 대학들은 신입생 충원에 어려움을 겪고 있다. 또 교육부의 교원 정원 감축 계획에 대해 교원단체들이 “공교육을 포기하겠다는 선언”이라고 반발하는 등 갈등도 빚어지고 있다.

실제로 학교 규모가 줄면 방과후·동아리 활동 등 교육활동의 폭이 좁아지거나 운영이 어려워지고 교원 배치에도 영향을 받을 수 있다. 서울교육청에 따르면 학년당 3개 학급, 학급당 학생 18명 이하 등 학교의 규모가 일정 수준을 충족하지 못하면 교원 축소 우선 검토 대상으로 분류한다.

일각에서는 서울 도심에서도 통폐합 논의가 이어질 수 있다는 전망도 나온다. 전교생이 75명인 서울 강남구 일원동 대청초는 지난해 11월 인근 영희초와의 통폐합을 추진하며 학부모 설문조사를 진행했다가 반대 의견이 많아 보류됐다. 2025년 이 학교의 1학년 학급은 1개, 학생은 8명이었다.

수도권의 한 장학사는 “학령인구 감소에 제대로 된 대응책 마련이 필요한 시점”이라면서 “교원 정원, 학교 통폐합 등에 대한 정책 마련이 시급하다”라고 말했다.