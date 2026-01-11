[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 임형준이 코미디언 김수용이 급성심근경색으로 쓰러졌을 당시 김숙과 함께 응급처치한 과정을 생생하게 전했다.

11일 임형준은 유튜브 채널 ‘조동아리’에서 김숙과의 유튜브 촬영 당시 김수용이 쓰러진 장면을 회상했다.

임형준은 “장난치는 줄 알았다. 다들 당황하다가 진짜인 걸 인지하고 심폐소생술(CPR)을 시작했다. 너무 무서웠지만 본능적으로 움직였다”고 했다.

변이형 협심증 지병이 있어 평소 목걸이에 심장약을 가지고 다닌다는 임형준은 “처음에 약을 먹이려고 했는데 뱉어내서 실패했다. CPR을 하면서 김숙에게 약을 먹여달라고 부탁했다”고 말했다.

이에 김용만은 “혀 밑으로 넣는 약 맞나. 그 약 넣을 때 손가락이 잘릴 수도 있다고 하더라. 입은 누군가 손으로 잡아줘야 한다. 반사작용 때문에 손가락 절단될 수 있다”고 말했다.

임형준 역시 “구급대원도 그렇게 말하더라”며 “김숙이 혼자 다 했다”고 말해 모두를 놀라게 했다.

지석진과 김수용은 “숙이도 큰일 날 뻔했다. 절대 하면 안 되는 거였다”고 말했다.

임형준은 “그렇게 하고 있는 와중에 119가 도착하고 김수용이 심정지가 왔다. 구급대원들이 기계로 심장 충격을 주는데 어느 순간부터 미동이 없었다. 그러다가 어느 정도 시간이 흘렀는지 모르겠는데 15분 뒤에 호흡이 돌아오는 것 같았다”고 했다. 이어 “괜찮냐고 물어봤더니 돌아가시기 전 마지막 임종 호흡이라더라. 형이 여기서 돌아가시는구나 했다”며 “제세동기를 총 11번을 사용했다고 하더라. 현장에서 7번을 하고 차에서 4번을 더 했다”고 당시 상황을 전했다.

김수용은 지난해 11월13일 경기 가평군에서 진행된 유튜브 콘텐츠 촬영 중 심근경색으로 쓰러졌다. 현장에 있던 임형준과 김숙, 김숙 매니저가 응급처치를 도왔으며 김수용은 심정지 상태가 20분간 이어진 후 의식을 되찾은 것으로 전해졌다. 이후 응급실로 이송된 김수용은 혈관확장 시술을 받고 퇴원했다.