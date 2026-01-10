[헤럴드경제=최원혁 기자] 대만에서 다카이치 사나에 일본 총리 인기가 치솟고 있는 가운데 총리 얼굴을 넣은 초콜릿까지 출시됐다.

9일 일본 매체 데일리신초는 “중국의 반감을 산 ‘대만 유사시 발언’으로 다카이치 총리가 대만인들의 마음을 완전히 사로잡았다”며 “대만 언론이 다카이치 총리의 일거수일투족을 다루고 있으며, 그 관심의 정도는 이전 총리들과 비교되지 않을 만큼 높다”고 보도했다.

앞서 다카이치 총리는 지난해 11월 국회에서 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언을 한 바 있다. 이 발언이 나온 다음 대만에서는 다카이치 총리의 인기가 높아졌다.

특히 다카이치 총리 얼굴을 넣은 초콜릿까지 나왔다.

대만의 식품업체인 이메이식품은 다카이치 총리 취임을 기념해 관계자들에게 ‘다카이치 내각 탄생 기념 대만·일본 우호 초콜릿’을 제작해 배포했다.

이 초콜릿은 다카이치 총리에게 축하의 메시지를 인쇄한 버전과 일본에서 다카이치 총리 발언으로 유행어가 된 ‘일하고 일하고 일하고 일하고 일 하겠습니다’라는 문구를 넣은 일러스트 버전까지 총 두 가지로 제작됐다.

당초 비매품이었던 ‘다카이치 초콜릿’은 뉴스와 SNS를 통해 관심이 높아지면서 지난달 초부터 이메이식품 직영점에서 주문 판매하고 있다.

한편 다카이치 총리는 자민당 총재에 취임할 당시 ‘워라벨(일과 삶의 균형)’을 버리겠다고 발언해 일본사회에서 논란이 된 바 있다. 해당 발언은 워라벨을 존중하지 않겠다는 것이냐는 강한 비판도 받았지만 지난해 일본에서 유행한 최고의 유행어에 선정되기도 했다.