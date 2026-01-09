[헤럴드경제=홍석희 기자] 정부가 9일 발표한 ‘경제성장전략’에 대해 재계 단체들이 호응하고 나섰다. 저성장 기조가 이어지는 상황에서 정부의 정책이 한국 경제에 활력을 불어 넣을 것이란 기대도 나왔다.

한국중견기업연합회(중견련)는 9일 논평을 내고 잠재성장률 반등과 양극화 극복을 위해 새로운 성장 패러다임을 제시한 정부의 의지에 깊이 공감한다고 밝혔다.

중견련은 “특히 기업계의 숙원 과제인 단순한 규모별 규제를 전면 재검토하고 30% 개선을 목표로 경제 형벌을 합리화하기로 한 것은 기업의 경영 부담을 완화하고, 보다 적극적인 투자와 혁신을 촉진하기 위한 바람직한 조치”라며 환영했다.

아울러 “수출 중견·중소기업의 환변동보험을 1조원에서 1조2000억원으로 확대하고, 중견·중소기업 시설투자자금을 약 1조원 증액해 역대 최대인 54조4000억원으로 편성키로 한 것도 기업 경쟁력 강화에 큰 도움이 될 것”이라고 반겼다.

이날 정부는 올해를 ‘대한민국 경제대도약 원년’으로 삼아 2%의 실질 성장률을 목표로 둔 새해 경제정책의 청사진 ‘2026년 경제성장전략’을 발표했다.

정부는 거시경제 적극 관리, 잠재성장률 반등, 국민 균형성장 및 양극화 극복, 대도약 기반 강화 등 4대 정책 방향을 중심으로 국가전략산업 육성과 ‘한국형 국부펀드’ 조성 등을 과제로 제시했다.