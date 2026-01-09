“1년 단위 보조금 사업…계약기간 종료 따라 사업 종료” “민주, 장애인 정책 추진 노력 폄훼…선동 중단해야” “市, 어느 정부나 지자체보다 막대한 관련 예산 집행”

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시가 추진 중인 장애인 정책이 지방선거에 이용하기 위한 것이라고 폄훼하는 더불어민주당에 무책임한 선동을 즉각 중단하라고 촉구했다. 서울시는 정부보다 앞서 선도적인 장애인 정책을 펼치고 있다며 정치적 공세에 흔들리지 않고 할 일에 집중하겠다고도 강조했다.

서울시는 9일 이민경 대변인 명의 성명서를 통해 “9일 민주당 국회의원들과 전국장애인차별철폐연대 간담회에서 민주당 일부 의원들이 서울시의 장애인 정책에 대해 사실관계를 제대로 확인하지도 않은 채, 오로지 정치적 이익을 위해 서울시의 노력을 왜곡하고 비하하는 발언을 쏟아내고 있는 것에 대해 강한 유감을 표한다”고 밝혔다.

서울시는 장애인의 이동권 보장과 자립 지원을 위해 역대 어느 정부나 지자체보다도 막대한 예산과 행정력을 집중해 왔다며 이를 ‘권리약탈’이나 ‘후퇴’로 규정하는 것은 서울시 행정을 정면으로 모독하는 처사라고 지적했다.

우선 전장연에서 제기한 ‘1역사 1동선’ 미완비 주장은 전형적인 ‘꼬투리 잡기’식 비판에 불과하다고 했다.

서울시는 “서울교통공사 등 서울시가 관리하는 서울 지하철 전체 338개 역사는 2025년 12월부로 1역사 1동선 확보를 100% 완료했다”며 “한국철도공사(코레일) 소관 역사의 미진한 부분은 서울시의 행정 권한 밖의 일임에도, 이를 마치 서울시의 잘못인 양 호도하는 것은 정치적 공격일 뿐”이라고 밝혔다.

이어 “전장연은 1역사 1동선이 완료되자 이제는 과거에 대한 ‘사과’가 없었다며 민주당과 일부 의원과 앞장서 서울시의 1역사 1동선의 완성을 고의로 폄훼하고 있다”며 “서울시는 장애인과 어르신 등 교통약자의 의견을 반영하여 18년간 1751억원의 예산을 투입하여 난공사를 이행해 왔다”고 덧붙였다.

또 전장연과 일부 민주당 의원이 주장하는 ‘400명 일방적 해고’는 행정 체계를 무시한 선동적 표현이라고도 했다. 해당 사업은 1년 단위 보조금 사업으로 계약 기간이 종료됨에 따라 사업이 종료된 것이지 ‘해고’가 아니라고 해명했다.

장애인콜택시 운영에 대해서도 입장을 밝혔다. 서울시는 “일부 의원과 전장연은 서울시가 장애인콜택시 운영을 방치하는 것처럼 주장하나 서울시는 장애인콜택시를 최대 규모로 운영 중”이라며 “교통약자법상 법정 대수(537대)의 152%에 달하는 총 818대의 장애인 콜택시를 운영하고 있고 이는 전국 최고 수준의 보급률”이라고 설명했다.

대기시간 단축을 위해 운전원 확보에도 총력을 기울이고 있다고 했다. 운전원 배정 비율을 기존 1.2명에서 1.45명으로 확대하였으며, 출퇴근 시간대 집중 배차 등 운영 효율화를 상시 진행 중이라고도 했다.

마지막으로 오세훈 서울시장은 취임 이후 장애인과 비장애인이 함께 어우러지는 서울을 만들기 위해 일관된 정책을 추진해 왔다고 서울시는 강조했다.

서울시는 “불법적인 지하철 시위로 인해 수년간 고통 받아온 수많은 서울 시민의 일상을 보호하는 것은 시장의 당연한 책무”라며 “서울시는 법과 원칙에 따라 지하철 시위에 엄정 대응해 왔다”고 했다.

이어 “서울시는 어려운 재정 여건 속에서도 정부보다 앞서 선도적으로 장애인 정책을 펼쳐 왔으며 오히려 더 정교하고 실질적인 방향으로 진화하고 있다”며 “서울시는 앞으로도 정치적 공세에 흔들리지 않고 오직 서울 시민과 장애인 당사자의 행복권을 위해 묵묵히 제 할 일을 다할 것”이라고 강조했다.