[헤럴드경제=양대근 기자] 이재명 대통령과 광주·전남 지역구 국회의원들이 6·3 지방선거를 앞두고 조속히 광주·전남 통합을 추진하는데 공감대를 형성했다.

9일 민주당 광주시당위원장인 양부남 의원과 전남도당위원장인 김원이 의원은 국회에서 브리핑을 열고 이 대통령과의 오찬 간담회 결과를 밝혔다.

이 대통령은 이날 오전 광주·전남 지역구 의원들과 강기정 광주시장, 김영록 전남지사를 청와대로 초청해 오찬 간담회를 열고 광주·전남의 행정통합 방안 등에 대해 논의했다.

김 의원은 “이 대통령은 그동안 대한민국 민주주의 발전에 기여한 호남에 대해 특별한 보상을 약속·준비하고 실행했다”며 “때마침 광주·전남 통합 논의 등에 맞춰 재정 지원 대규모 확대, 공공기관 이전, 산업 및 기업 유치 지원 등 호남 발전에 획기적 대전환이 가능할 정도의 통 큰 지원, 집중 지원을 약속했다”고 전했다.

그러면서 “광주·전남 국회의원들은 이재명 정부의 호남지원 정책을 통해 호남 발전의 중대한 전기가 마련될 것이라 기대하며 광주·전남 통합에 찬성 의사를 표명했다”고 설명했다.

이어 “다가오는 지방선거에서 광주·전남 특별시장 통합 선거 실시를 위해 통합 결의는 광주시의회·전남도의회에서 의결하는 방식을 추진하고 주민들의 의견 수렴과 설명을 위해 주민 설명회 등을 실시하기로 했다”고 덧붙였다.

광주·전남 의원들은 이르면 15일 광주·전남 통합 지원 등의 내용을 담은 특례법을 발의할 예정이다.

양 의원은 “광주·전남 의원들이 만든 법안은 공청회 등의 의견 수렴 과정을 거쳐 2월에 통과시키려는 계획을 갖고 있다”고 설명했다.

앞서 이 대통령은 수도권·동남권·대경권·중부권·호남권을 ‘5극’으로 육성해 수도권 일극 체제에서 벗어나 지역 균형 발전을 이루겠다는 구상을 밝힌 바 있다.