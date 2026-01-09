[헤럴드경제= 박영훈 기자] “부진 부진해도 이건 너무 심했다”

KT 유료방송 ENA가 야심 차게 내놓은 예능이 역대 최악의 시청률을 기록하며 막을 내고 있다. 1000만 유튜버 쯔양의 첫 예능 고정 출연으로 관심을 끈 ‘어디로 튈지 몰라’가 12주 연속 시청률 0%를 기록했다.

‘추성훈의 반값은 해야지’도 12주 연속 0% 시청률에서 벗어나지 못하고 막을 내렸다.

유료방송이 초유의 위기 상황을 맞고 있다. 그나마 효자 역할을 했던 예능마저 외면받고 있다.

과거 예능 시청률 10%~20%는 기본이었다. 선택권이 많지 않던 시절 대중은 무조건 TV 앞에 앉았기 때문이다. 하지만 넷플릭스 등 온라인동영상 서비스(OTT)의 등장으로 유료방송은 철저하게 외면받고 있다.

KT ENA의 예능 기대작 ‘어디로 튈지 몰라’는 시청률 0.7%에서 0.5%, 0.3% 등 무려 12주 동안 0%대 시청률을 기록했다.

‘추성훈의 반값은 해야지’도 12주 연속으로 시청률 0%대에서 벗어나지 못했다. 앞서 인기 방송인 전현무를 내세운 KT ENA ‘현무카세’도 시청률 0%대에서 막을 내렸고, 기안84의 이름을 건 첫 예능 ‘기안이쎄오’도 시청률 0%에서 끝났다.

넷플릭스 등 온라인동영상서비스(OTT) 시대 유료 방송의 한계라는 지적도 있지만 출연자와 포맷의 식상함이 시청자를 끌어들이기는 역부족이라는 목소리도 높다.

시청률 부진으로 인한 유료방송 위기는 더 가중되는 양상이다. OTT의 등장 이후 유료방송을 보지 않는 사람들이 늘고 있다. 업계는 인력 구조조정까지 단행하며 수익성 개선에 안간힘을 쏟고 있다.

KT스카이라이프를 시작으로 LG헬로비전, SK브로드밴드 등 유료방송들은 잇따라 희망퇴직을 실시했다. 시청률 부진으로 위기를 맞고 있는 KT ENA는 결국 채널 매각에까지 나섰다. 그러나 마땅한 돌파구를 찾지 못하고 있다.

한편 과학기술정보통신부 발표에 따르면 유료 방송 가입자는 지난해 ‘마이너스’ 성장을 기록한 이후 계속 줄어들고 있다. 넷플릭스 등 OTT 이용이 늘면서 유료 방송을 해지하는 현상이 계속되고 있다는 분석이다.

시장조사업체 컨슈머인사이트가 지난해 국내 19세 이상 유료 방송 이용자 2만여 명을 대상으로 조사한 바에 따르면 유료 방송 이용자의 37%가 유료 방송을 해지하고 OTT 이용을 고려하고 있는 것으로 나타났다. 이유로는 ‘TV를 보는 일이 줄어서’(31%)와 ‘TV에 볼 만한 것이 별로 없어서’(30%)라는 답변이 가장 많았다.