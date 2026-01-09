[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 양천구(구청장 이기재·사진)는 미취업 청년에게 국가자격시험 응시료를 최대 20만원 지원한다고 9일 밝혔다. 지원 인원은 총 1100명이다. 대상자는 2026년 1월 1일 이전부터 신청일까지 계속해 양천구에 거주 중인 19세 이상 39세 이하 미취업 청년이다. 의무복무를 마친 제대군인은 최대 3년까지 상한을 연장해 42세까지 지원받을 수 있다.

지원되는 시험은 2026년에 응시한 어학시험(토익, 오픽, 텝스, 지텔프 등), 한국사검정능력시험, 국가자격시험, 국가공인 민간자격시험 등 약 900여 종이다.

응시료는 생애 누적 20만 원 한도 내에서 횟수 제한 없이 신청할 수 있다. 올해 응시한 시험이라면 통합 신청 또는 분할 신청 모두 가능하다. 다만, 예산이 소진될 경우 조기 마감될 수 있다.

또 양천구는 지난해 최초 신청연도에만 지원이 가능했던 ‘신청연도 제한’을 폐지하고 여러 해에 걸쳐 신청할 수 있도록 했다.

지원금은 제출된 증빙 서류를 검토해 요건을 충족한 경우 순차적으로 지급된다. 매월 10일까지 접수된 신청 건에 대해 심사를 거쳐 같은 달 말 개인 계좌로 지급된다.

한편 양천구는 지역 청년의 자기 계발과 구직 활동에 실질적인 도움을 주기 위해 2023년부터 국가자격시험 응시료 지원 사업을 추진하고 있으며, 지난 3년간 6,000여 명의 청년에게 약 4억 4000만 원을 지원했다.

이기재 양천구청장은 “자격시험 응시료는 청년들에게 적지 않은 부담으로 작용하는 경우가 많다”며 “비용 걱정 없이 자기 계발에 도전할 수 있는 환경을 만들어, 청년들이 자신의 가능성을 넓히고 구직 활동에 전념할 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 말했다.