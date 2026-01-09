[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 구로구(구청장 장인홍·사진)가 오는 14일부터 20일까지 2026년 상반기 ‘지역공동체 일자리사업’ 참여자를 모집한다. 모집인원은 23명이다.

이번 사업은 지역기업 및 자원과 연계한 공공일자리를 제공해 근로 기회를 확대하고 취업 취약계층의 고용 안정과 생계 지원을 통해 지역사회 활성화를 도모하기 위한 것으로 오는 3월 3일부터 6월 30일까지 4개월간 진행된다.

대상은 사업 개시일 기준 구로구에 거주하는 만 18세 이상 근로능력자로 가구 소득이 기준중위소득 70% 이하이면서 재산이 4억 9,900만원 이하인 가구 구성원이다.

단, 최근 3년 중 2년 이상 일자리사업 참여자, 모집 공고일 기준 실업급여 수급 대상자, 공무원(사립학교 교직원 포함)의 배우자 및 자녀 등은 참여가 제한된다.

사업은 공원 유지관리(8명), 조경 유지관리(4명), 자연생태 유지관리(3명), 하천녹지 유지관리(4명), 사회적경제기업 인턴 지원(2명), 어린이 문화예술공간 안전사고 예방(2명) 총 6개 분야에서 추진된다.

근무 조건은 연령에 따라 다르며 64세 이하는 하루 5시간 근무에 일급 5만2000원, 65세 이상은 하루 3시간 근무에 일급 31,000원이 지급된다. 이와 함께 1일 6000원의 간식비를 추가로 지급한다.

참여를 원하는 경우 이달 14일부터 20일까지 구비서류를 갖춰 주소지 동 주민센터를 방문해 신청하면 된다. 구는 자격 심사를 거쳐 최종 합격자를 선정하고 오는 2월 25일에 개별 통보할 예정이다.