[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 서초구(구청장 전성수·사진)가 수변감성공간인 ‘여의천 소원카페’를 8일 8일 개관했다.

여의천 소원카페는 여의천(매헌교~여의교 일대) 녹지대에 지상 1층과 옥상 데크를 포함해 연면적 197.78㎡ 규모로 조성된 테마 카페다.

이날 오후 1시 30분부터 카페 앞마당에서 열린 개소식에는 전성수 서초구청장을 비롯한 신동욱 서초을 국회의원, 최호정 서울시의회 의장 등 내빈과 양재·내곡 지역 주민 100여 명이 참석했다.

전면이 유리로 이뤄진 지상 1층과 사방이 열려있는 루프탑(옥상 데크) 공간이 특징이다. 카페의 입구 간판에는 여의주와 소원을 비는 모습을 형상화한 캐릭터 ‘위시볼(Wish Ball)’이 부착됐다.

법정 공휴일을 제외한 주 7일 오전 8시부터 오후 9시까지 운영하는 여의천 소원카페에서는 아메리카노, 카페라떼, 허브차 등 음료와 디저트를 판매한다. 아울러 해당 카페는 지역 여성들의 일자리 창출과 사회적 가치 실현에 앞장서고 있는 서초여성일자리주식회사에서 운영을 맡는다.

한편 구는 여의천의 활력을 높이기 위한 주변 환경 조성에도 속도를 높인다. 3월에는 여의천 내에 수변스탠드와 데크쉼터, 소원의 다리와 경관분수, LED 인터렉션 조형물(위시볼) 등의 조성을 마치고 수변감성을 한층 끌어올려 선보일 계획이다.

전성수 서초구청장은 “자연·문화·일상이 어우러진 여의천 수변감성공간 ‘여의천 소원카페’에 오셔서 즐거운 시간 보내시길 바란다”고 말했다.