[헤럴드경제=양대근 기자] 경기도지사 출마를 선언한 김병주 의원(더불어민주당, 경기 남양주시을)은 경기북부 군 유휴지를 문화예술로 탈바꿈하는 문화정책 혁신에 시동을 걸었다고 9일 밝혔다.

김 의원은 이날 국회에서 ‘남양주 85정비대 군 유휴지 상상캠퍼스’ 추진을 위한 전문가 간담회를 개최했다.

이번 간담회는 군이 떠난 유휴 공간을 시민의 문화와 일상으로 되돌려주기 위한 자리로, 행정·의회·문화 분야 전문가들이 한자리에 모여 상상캠퍼스의 비전과 추진 방향, 협력 방안을 논의했다.

김 의원은 “상상캠퍼스는 단순한 개발 사업이 아니라 군 유휴지를 가족형 생태·문화·관광 공간으로 탈바꿈시켜 오랜 시간 안보를 위해 희생해 온 경기 북부 지역에 문화와 휴식, 교육으로 보답하는 프로젝트”라고 강조했다. 이어 “상상캠퍼스 비전은 제가 22대 총선에서 약속드린 공약이자, 이재명 대통령께서 강조해 온 ‘경기북부의 특별한 희생에는 특별한 보상이 따라야 한다’는 국정 철학과 정확히 맞닿아 있다”고 밝혔다.

상상캠퍼스는 아이들이 자연 속에서 문화예술을 체험하며 배우고, 부모는 쉼을 통해 일상의 여유를 회복하며, 지역경제는 문화로 활력을 되찾는 복합문화 생태공간을 목표로 한다.

김 의원은 “남양주 85정비대에서 시작되는 상상캠퍼스는 경기 북부를 넘어 경기도 전역으로 확산될 군 유휴지 활용의 표준 모델이 될 것”이라며 “이재명 정부의 국정 방향, 경기도의 문화 역량, 경기문화재단의 전문성, 시민의 참여가 함께한다면 이 상상은 반드시 현실이 된다”고 말했다.

또한 “남양주는 이제 ‘잠시 스쳐 가는 도시’가 아니라 수도권 가족들이 일부러 찾아오는 문화 목적지가 될 것”이라며 “군이 지켜온 땅 위에 이제는 아이들의 웃음과 예술이 자라나게 하겠다”고 밝혔다.

김 의원은 “경기북부 군 유휴지가 군복을 벗고 예술을 입는 변화의 시작을 남양주에서, 그리고 경기도에서 책임지고 만들어가겠다”고 강조했다.