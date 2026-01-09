[헤럴드경제=최원혁 기자] 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE·성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)이 새 앨범의 선공개 곡을 발매한다.

9일 제로베이스원은 이날 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 스페셜 리미티드 앨범 ‘리플로우(RE-FLOW)’의 수록곡 ‘러닝 투 퓨처(Running To Future)’를 공개한다.

‘러닝 투 퓨처’는 제로베이스원이 치열하게 달려온 지난 2년 6개월을 집약했다. 감성적인 멜로디와 팝 사운드가 돋보이는 미디엄 템포의 발라드곡으로 아홉 멤버가 함께한 시간들을 돌아보며 서로를 향해 건네는 이야기가 담겼다.

음원과 함께 공개되는 뮤직비디오에는 0에서 출발해 1의 영원을 만들어 가는 제로베이스원의 모습이 담긴다. 이번 뮤직비디오는 지금까지 공개된 뮤직비디오와 트레일러 영상의 미공개 장면들로 구성된 것으로 이들이 거쳐온 여정을 유기적으로 연결해 하나의 서사로 완성했다.

한편 제로베이스원은 지난 2023년 4월 엠넷 ‘보이즈 플래닛’ 최종 데뷔조로 발탁되며 같은해 7월 정식 데뷔했다. 프로젝트 그룹으로 당초 2년 6개월의 활동 기간을 예고했던 이들은 1월 활동 종료 예정이었으나 지난해 12월 멤버 전원이 오는 3월까지 활동 연장에 합의하며 활동을 잇게 됐다.