[헤럴드경제=양대근 기자] 용인 반도체 클러스터의 지방 이전을 둘러싼 논쟁이 여야와 수도권·지방을 넘어 전국적 이슈로 확산되고 있다.

9일 안호영 더불어민주당 국회의원(국회 기후에너지환경노동위원장)은 “전북, 광주·전남에 이어 경상도에서도 같은 문제의식이 확산되면서, 반도체 산업과 대한민국의 지속 가능한 성장을 위해 용인 반도체 이전은 결국 불가피한 선택이 될 가능성이 높다”고 밝혔다.

안 의원은 최근 전북 정치권 일각에서 제기되는 ‘기능 분담’이나 ‘송전선로 보상’ 논의에 대해선 “신중한 접근이 필요하다”고 지적했다.

그는 “용인 반도체를 사실상 그대로 둔 채 보상이나 역할 분담을 이야기하는 것은 문제의 출발점을 잘못 짚은 것”이라며 “송전탑 갈등, 전력·용수 대란, RE100 대응 불가능성이라는 국가와 산업의 구조적 리스크가 이전 논의를 촉발한 근본 원인”이라고 말했다.

이어 “전력 없는 입지에 반도체 산업을 고정시키고, 그 부담을 지방이 나눠 떠안는 구조는 지속 가능하지 않다”며 “지금 필요한 것은 송전선을 어떻게 받아들일지의 문제가 아니라, 송전선이 필요 없는 구조로 산업 입지를 재설계하는 것”이라고 강조했다.

안 의원은 특히 김관영 전북도지사와 이원택 의원을 향해 “기존 구조를 인정하는 논의에서 한 걸음 더 나아가, 구조를 바꾸는 해법을 제시하는데 함께 나서자”고 제안했다. 그는 “용인 반도체가 안고 있는 에너지 리스크를 해결할 수 있는 대안으로, 전북을 새로운 국가 성장 전략의 거점으로 제시하는 데 힘을 모아달라”고 말했다.

안 의원은 전북이 재생에너지, 용수, 산업 부지, 공기(工期) 측면에서 반도체 산업의 핵심 조건을 갖춘 지역이라는 점을 강조하며 “이는 단순한 기업 유치 문제가 아니라 대한민국의 성장 경로를 재설계하는 국가 전략의 문제”라고 덧붙였다.

안 의원은 “이번 논쟁은 이전 찬반의 문제가 아니라, 대한민국이 어떤 성장 경로를 선택할 것인가에 대한 질문”이라며 “지방 주도의 성장 해법을 국정 기조로 제시한 이재명 대통령에게 전북이 그 해답을 준비해 함께 제안할 때”라고 밝혔다.