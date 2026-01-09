[헤럴드경제=민성기 기자] 나경원 국민의힘 의원이 조국혁신당을 향해 “말로는 ‘탈팡(쿠팡 탈퇴)’ 외치더니, 로켓배송은 못 끊는 모양”이라고 비판했다.

나 의원은 지난 8일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 한 매체 보도를 인용하며 “쿠팡 개인정보 유출 이후 탈팡을 선언한 조국혁신당 의원실 앞에 여전히 쿠팡 상자가 쌓여 있다”며 “또 조국이 조국했다. 이번엔 탈팡 쇼”라고 비판했다.

그는 “국민 앞에서는 탈팡선동, 대기업 규제 타령, 조국혁신당 의원실 문 앞에는 쿠팡 박스 산더미라니”라며 “이쯤 되면 말 따로, 장바구니 따로 정치”라고 지적했다.

이어 “입으로 정의, 속으론 편의, 겉으론 개혁, 속으론 특권”이라며 “여권의 거짓 선동 내로남불의 무한반복, 불치병”이라고 적었다.

또 “새벽노동은 결사반대하지만, 자신들은 새벽배송 받아야하고, 반일을 외치지만, 일제샴푸 일본여행은 못 참고, 후쿠시마 오염 처리수 선동하면서 자신들은 횟집에서 식사하고, 반미 광우병에, 사드 전자파 튀김에 거짓 선동하더니 지금은 어떤가”라고 공세를 펼쳤다.

이에 대해 백선희 조국혁신당 의원은 SNS를 통해 “또 나경원이 나경원했다. 이번엔 설레발 쇼”라며 맞받았다.

백 의원은 “조국혁신당은 쿠팡의 독과점, 불공정, 노동 문제와 개인정보 보호 책임을 비판한 것”이라며 “편리한 서비스 자체를 죄악시한 적은 없다”고 반박했다. 그러면서 “의원실 보좌진도 생활인”이라며 “구매처까지 통제하는 건 전체주의”라고 주장했다.

앞서 조국 조국혁신당 대표는 지난달 21일 “저는 탈팡했다”며 “쿠팡이 책임을 인정하고 대책을 마련하면 재가입을 고려할 것”이라는 글과 함께 쿠팡 탈퇴 인증샷을 자신의 SNS에 올린 바 있다.