[헤럴드경제=채상우 기자] 여자 친구를 살해하고 시신을 고속도로변에 유기한 20대 남성이 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.

9일 경기 시흥경찰서는 최근 살인 및 사체유기 등 혐의로 구속한 A 씨를 수원지검 안산지청에 송치했다고 밝혔다.

A 씨는 지난달 28일 오후 9시 30분에서 11시 사이 경기 안산시 단원구 선부동의 한 주택가 노상에서 여자 친구 B 씨(20대)를 목 졸라 살해한 혐의를 받고 있다.

A 씨는 자정을 넘긴 29일 포천시 한 고속도로변으로 이동해 B 씨 시신을 유기하고 달아난 것으로 조사됐다.

그는 범행 후 친구 C 씨에게 B 씨 살해 사실을 알렸고, C 씨는 곧바로 경찰에 신고한 것으로 전해졌다.

경찰은 같은 날 오전 시흥시 C 씨 집에서 A 씨를 발견해 경찰서로 임의동행한 후 혐의가 인정된다고 보고 그를 긴급 체포했다.

A 씨는 자신과 한달가량 교제한 B 씨와 데이트 비용 지불 문제로 갈등을 겪다 격분해 범행한 것으로 확인됐다.

그는 경찰 조사 과정에서 “B 씨와 말다툼을 벌이다 홧김에 범행했다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

B 씨 시신을 부검한 국립과학수사연구원은 “손에 의한 경부 압박 질식사로 추정된다”는 1차 구두 소견을 경찰에 전달했다.