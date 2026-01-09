클래식계 빅3 정명훈·조성진·임윤찬 ‘세기의 만남’ 아르헤리치·샤를 뒤투와 2026년 포문 열 완벽주의자 지메르만 거장, 이단아, 20개 악단 총출동 ‘성찬’

[헤럴드경제=고승희 기자] 2026년 한국 클래식계는 ‘거인의 어깨’에 올라선 모양새다. 음악 천재들이 거장의 반열에 올라섰고, 그들 덕분에 한국 음악가들이 더욱 주목받으며 찾는 곳이 많아졌다. 덕분에 올해 한국을 찾는 클래식 공연은 이보다 더 화려할 수 없을 정도로 눈부시다. 어떤 까다로운 입맛도 만족시킬 ‘성찬’이 클래식 애호가들을 기다리고 있다.

국내 클래식 음악계 ‘톱3’(정명훈·조성진·임윤찬)는 물론, 거장들의 역사적 내한부터 세계 클래식계가 주목하는 ‘클래식 스타’들이 앞다퉈 한국을 찾는다. 고작 ‘2%(클래식 공연 관람 비율) 시장’의 기적이다.

정명훈·조성진·임윤찬…견고해진 ‘빅3’의 아성

한국 클래식 음악계의 지형도는 ‘빅3’ 체제가 굳어졌다. 음악평론가인 류태형 대원문화재단 전문 위원은 “정명훈, 조성진, 임윤찬의 아성은 해가 갈수록 더 견고해지고 있다”고 “그 위상은 2026년에도 계속될 것”이라고 내다봤다.

마에스트로 정명훈은 올해부터 본격적인 ‘종횡무진’ 행보가 시작된다. 2027년부터 동양인 최초로 이탈리아 ‘오페라 명가’ 라 스칼라를 이끌게 된 그는 한 해 앞서 올해부터 KBS교향악단의 음악감독 자리에도 앉게 됐다. 이에 서울(KBS교향악단)과 부산(부산콘서트홀 예술감독)을 동시에 오가며 어느 해보다 바쁜 한 해를 보낼 전망이다.

올해 가장 기대되는 공연 역시 정명훈의 손에서 시작될 전망이다. 클래식계의 아이돌인 임윤찬과 만나 창단 478년 역사의 드레스덴 슈타츠카펠레(1월 28일 롯데콘서트홀, 1월 30일 평택아트센터, 2월 1일 예술의전당)의 최초 수석 객원 지휘자로서 ‘슈만 피아노 협주곡’, 베버 ‘마탄의 사수’, 드보르자크 교향곡 9번 ‘신세계로부터’ 등을 들려줄 예정이다.

4월엔 남북 화합의 상징인 원 코리아 오케스트라(4월12일, 롯데콘서트홀)를 이끌고 무대에 선다. 지난해 롱티보 국제 음악 콩쿠르에서 우승, ‘제2의 임윤찬’이라는 수사를 안은 피아니스트 김세현이 정명훈에게 발탁돼 협연자로 무대에 선다.

조성진도 종횡무진해야 할 한 해다. 롯데콘서트홀의 상주 아티스트, 런던 심포니의 ‘예술가의 초상’(Artist Portrait)으로 선정돼 국내외를 아우르는 활동을 이어간다. 조성진은 지난 시즌(2024년 9월~2025년 6월) 베를린필하모닉 오케스트라의 상주 음악가로 활동했다. 국내에서 그가 상주 아티스트로 이름을 올린 것은 이번이 처음이다.

그는 오는 3월 30일 통영국제음악제에서의 리사이틀을 시작으로, 5월 라하브 샤니가 이끄는 뮌헨 필하모닉(5월 5~6일, 예술의전당)과의 협연하고 상주 음악가로 롯데콘서트홀에서 베를린필하모닉 악장 다이신 가시모토를 비롯한 각 파트 단원들과 실내악(7월 14일) 및 리사이틀(7월 19일)을 갖는다.

임윤찬도 연초부터 분주하다. 정명훈, 드레스덴슈타츠카펠레와의 만남을 시작으로 따뜻한 봄이 되면 슈만, 모차르트로 향한다. 5월엔 ‘판타지(Fantasy)’를 주제로 한 리사이틀(5월 6일 롯데콘서트홀, 5월 12일 예술의전당)이 기다린다.

6월은 또 하나의 하이라이트다. 임윤찬이 직접 기획에 참여한 ‘모차르트 프로젝트’가 모차르트의 고향인 잘츠부르크에서 온 카메라타 잘츠부르크(6월 15일, 롯데콘서트홀)와 이어진다. 바흐 콜레기움 재팬의 스즈키 마사토 상임 지휘자와 소프라노 임선혜도 함께한다. 11월엔 마침내 한국에서도 2022년 반 클라이번 콩쿠르에서 함께 한 ‘눈물의 지휘자’ 마린 알솝과의 무대를 만날 수 있다. 이미 유럽, 미국에선 여러 차례 한 무대에 섰지만 한국 무대는 영 기회가 없었다. 알솝이 이끄는 필라델피아 오케스트라와의 협연이다.

‘살아있는 전설’들이 온다…세기의 만남 한국에서 성사

‘살아있는 전설’들도 한국을 찾는다. ‘쇼팽 콩쿠르’ 우승자라는 공통 분모를 안고 있는 두 피아노 거장의 무대는 놓쳐선 안 될 ‘필람 공연’이다.

‘완벽주의자’ 크리스티안 지메르만은 2026년 한국 클래식 음악 시즌의 포문을 연다. 오는 11일 대전을 시작으로 서울(1월 13, 15, 18일 롯데콘서트홀)과 부산(20일), 대구(22일) 등 전국 7개 도시에서 열리는 리사이틀 투어를 계획하고 있다. 공연이 임박했지만, 아직 프로그램은 공개되지 않았다. 공연기획사 마스트미디어는 “그날의 분위기에 따라 곡을 자유롭게 구성하는 ‘프렐류드(전주곡)’ 테마를 선보일 예정”이라고 귀띔했다. ‘거장의 관록’이 증명될 시간이다.

마르타 아르헤리치는 한국에서 ‘세기의 만남’을 갖는다. 한때 부부였다가 이제는 음악적 동반자로 남은 두 거장의 하모니가 기다리고 있다. 아르헤리치와 지휘자 샤를 뒤트와의 무대(11월 21~22일, 롯데콘서트홀)다. 아흔이 된 지휘자와 여든넷 ‘피아노 여제’의 만남은 어쩌면 이번이 마지막일 지도 모른다는 점에서 의미가 있다. 라벨 피아노 협주곡, 드보르작 교향곡 9번 ‘신세계로부터’ 등을 들려준다. 둘의 만남엔 KBS교향악단이 함께한다.

‘베토벤 스페셜리스트’ 루돌프 부흐빈더는 모차르트 피아노 협주곡(9월 17일, 20일 예술의전당)으로 한국 관객과 만난다. 이번 투어는 그의 80세를 기념하는 공연이기도 하다. 기획사 빈체로 관계자는 “여든의 나이에도 음악 앞에서 순수하고 열정적인 겸손한 거장의 면모를 만날 수 있을 것”이라고 했다.

한국인 피아니스트 문지영·박재홍의 스승이기도 한 언드라시 시프(3월 15일, 예술의전당)도 한국을 찾는다. 시프가 직접 해설을 곁들이며 들려주는 피아노의 성찬은 3시간에 달하는 공연에도 만족도 100%를 자랑한다. 이번엔 루체른 페스티벌 스트링스를 직접 지휘하며 피아노 앞에 앉는다.

현존 최고 지휘자 중 한 명인 사이먼 래틀 경은 바이에른 방송교향악단(11월 12일 장소 미정, 11월 13일 예술의전당)과 함께 2년 만에 다시 한국을 찾는다. 따뜻하고 중후한 음색의 이 악단은 래틀 경과 함께 말러 교향곡 2번 ‘부활’을 통해 서울을 뮌헨으로 채색할 준비를 마쳤다.

파격과 젊음, 이단아와 스타

‘클래식 음악계의 이단아’ 테오도르 쿠렌치스도 마침내 한국을 찾는다. 올해 가장 충격적이고, 가장 도발적인 무대(11월 17~18일, 롯데콘서트홀)가 될 전망이다. 쿠렌치스는 자신이 창단한 ‘유토피아 오케스트라’와 함께 쇼스타코비치와 말러를 들고 온다. 음악계 관계자는 “타협하지 않는 파격적인 해석으로 관객의 청각을 사로잡을 것으로 기대된다”고 했다. 블랙핑크와 프랑스 파리 자선 콘서트에서 ‘셧 다운(Shut down)’ 무대를 함께 꾸몄던 바이올리니스트 다니엘 로자코비치가 협연자로 나선다.

스타 연주자들의 각기 다른 음색도 만날 수 있다. 지난해 ‘바흐: 골드베르크 변주곡’ 음반으로 미국 그래미상 최우수 클래식 기악 독주 부문을 수상, ‘21세기 글렌 굴드’로 불리는 피아니스트 비킹구르 올라프손(11월 1일, 예술의전당), 2019년 차이콥스키 국제 콩쿠르에서 프랑스인 최초로 우승한 피아니스트 알렉상드르 캉토로프(12월 4일, 예술의전당), 정직하고 담백한 니콜라이 루간스키(12월 22일, 롯데콘서트홀) 각기 다른 색채를 만날 수 있다.

세계에서 가장 바쁜 바이올리니스트 아우구스틴 하델리히도 올해는 더 많이 만날 수 있다. 통영국제음악제의 상주 아티스트로 선정된 그는 4월 1일엔 리사이틀, 4월 4일엔 ‘하델리히와 친구들’이라는 제목으로 실내악 연주를 들려준다. 9월엔 롯데콘서트홀에서 솔로 리사이틀도 예정돼있다.

젊은 연주자들의 무대도 기다리고 있다. 롱티보 콩쿠르 우승자 김세현(9월), 신선한 감각으로 자신만의 길을 가는 율리우스 아살(10월 20일, 예술의전당), 시벨리우스 콩쿠르에서 우승한 박수예(12월 16일, 예술의전당), ‘일본의 모차르트’ 후지타 마오(10월 4일, 예술의전당), 유튜브 스타에서 자기만의 길을 개척한 스미노 하야토(10월 29일, 롯데콘서트홀) 등의 무대도 만날 수 있다. 콜레기움 무지쿰 서울과 함께하는 김재영의 바이올린 리사이틀(5월 8일, 예술의전당)도 기대되는 무대다.

듀오와 앙상블이 빚어내는 마법 같은 순간도 만날 수 있다. 올해는 오랜만에 바이올리니스트 클라라 주미 강과 피아니스트 김선욱의 듀오 리사이틀(5월 23일 예술의전당)을 만날 수 있다. 키안 솔타니와 박재홍(4월 10일, 예술의전당), 박유신과 한지호의 듀오 리사이틀(5월 29일, 예술의전당), 목관 앙상블 레 벙 프랑세(11월 18일 예술의전당), 한국의 현악사중주단 아벨 콰르텟(2월5, 7일, 예술의전당)도 들러볼 만한 무대다.

독일·영국·동유럽·북유럽…대륙별 사운드의 향연

독일, 영국, 북유럽 등 대륙별 사운드의 향연에 취할 시간이다. 올 한 해도 20개가량의 세계 유수 악단이 줄줄이 한국을 찾는 만큼 매일이 축제라 해도 과언은 아니다.

독일 사운드의 묵직함은 WDR 쾰른 방송 오케스트라(3월 8일 부천아트센터, 3월 11일 예술의전당)와 드레스덴 필하모닉(6월 16~17일 예술의전당)이 책임진다. WDR 쾰른 방송 오케스트라는 안드리스 포가 지휘하고, 소녀 바이올리니스트 김서현이 협연한다. 드레스덴 필하모닉은 그라모폰이 사랑한 바이올리니스트 제임스 에네스와 브루흐를 협연한다.

북유럽의 투명한 소리는 헬싱키 필하모닉(10월 22일, 롯데콘서트홀)과 에스토니안 페스티벌 오케스트라(10월 20일 예술의전당)가 전한다. 시벨리우스의 본가 헬싱키 필은 유카페카 사라스테가 지휘하고 바이올리니스트 양인모가 협연한다. 파보 예르비가 이끄는 에스토니안 페스티벌 오케스트라는 클라라 주미 강과 호흡을 맞춘다.

‘쇼팽의 나라’를 물들인 미래의 스타들도 정통 폴란드 사운드와 함께 기다리고 있다. 민간 기획사 최초로 쇼팽 국제 피아노 콩쿠르에 ‘마스트 미디어상’을 제정한 마스트미디어가 쇼팽 수상자들은 물론 바르샤바 필하모닉까지 데려왔다. 우승자 에릭 루를 포함해 총 6명이 무대에 선다.

영국의 세련되고 현대적인 사운드를 대변하는 BBC 필하모닉(12월12일 예술의전당)은 11년 만에 내한해 김봄소리와 차이콥스키를 들려준다. 지휘는 욘 스토르고르가 맡았다.

이외에도 빈 심포니(5월), 미하엘 잔데를링 지휘 루체른 심포니(7월), 구스타보 히메노 지휘 룩셈부르크 필하모닉(9월), 빈 필하모닉, 크리스토프 에센바흐 지휘 NFM 브로츠와프 필하모닉(12월)도 내한이 예정돼 있다.