[헤럴드경제=홍석희 기자] 유한양행은 건강정보지 ‘건강의 벗’ 구독자로부터 전달받은 헌혈증을 임직원 기부분과 함께 한국백혈병어린이재단에 기증했다고 9일 밝혔다. 이번에 전달된 헌혈증은 총 90장이다.

유한양행에 따르면 해당 구독자는 ‘건강의 벗’의 ‘독자들의 이야기’ 코너에 자작 수필과 시를 기고하며 “어려운 분들께 사용해 달라”는 메시지와 함께 약 3년간 모은 헌혈증 20장을 전달했다. 유한양행은 여기에 하반기 임직원 헌혈 캠페인을 통해 기부된 헌혈증 70장을 더해 재단에 기증했다.

유한양행은 매년 소아암 환아의 치료와 수혈 지원을 위해 헌혈증 기부를 이어오고 있다. 헌혈증은 치료 과정에서 반복적으로 필요한 수혈 비용 부담을 줄이는 데 실질적인 도움이 되는 수단으로 평가된다. 이번에는 독자의 자발적인 참여가 더해지며 나눔의 의미가 확대됐다.

‘건강의 벗’은 1969년 창간 이후 56년간 건강과 질병에 대한 정보를 전달해 온 건강정보지로, 정기 구독자뿐 아니라 학교 보건실과 산간·도서 지역, 보건소, 약국 등에 무료로 배포되고 있다. 2019년 유튜브 채널 개설에 이어 최근에는 케이블 방송을 통해 헬스케어 콘텐츠를 선보이고 있다.

유한양행 관계자는 “독자의 따뜻한 마음이 더해진 이번 헌혈증 기부로 나눔의 의미가 더욱 커졌다”며 “앞으로도 국민 건강을 위한 사회적 책임 활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.

한편 ‘건강의 벗’은 유한양행 창립 100주년을 맞아 독자가 참여하는 ‘유한양행과 나의 이야기’ 코너를 운영 중이며, 건강의 벗 독자라면 누구나 참여할 수 있다.