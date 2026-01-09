성적 연계 매칭기부·아이리더 후원 총 1억8000만원 규모 지원

[헤럴드경제=홍석희 기자] 교원그룹이 메이저리거 김혜성, 아동복지기관 초록우산과 함께 유소년 야구 및 예체능 인재 육성을 위한 사회공헌 활동에 나선다.

교원그룹은 8일 서울 중구 을지로 본사에서 3자 사회공헌 협약을 체결하고, 김혜성 선수의 성적과 연계한 매칭기부와 초록우산의 예체능 인재 지원 사업 ‘아이리더’ 캠페인 후원을 통해 총 1억8000만원 규모의 나눔을 실천한다고 밝혔다. 협약식에는 장동하 교원그룹 사장과 김혜성 선수, 여승수 초록우산 사무총장이 참석했다.

이번 협약에 따라 김혜성 선수가 ‘2026 메이저리그’ 시즌 동안 홈런·안타·도루를 기록할 때마다 교원그룹은 계열사 상품을 기부 물품으로 누적 적립한다. 50안타와 50도루를 달성할 경우 최대 1억5000만원 상당의 기부 물품이 조성되며, 시즌 종료 후 초록우산을 통해 유소년 야구 꿈나무 지원에 활용될 예정이다.

아울러 교원그룹은 ‘아이리더’ 캠페인에 3000만원을 기부해 유소년 야구를 포함한 예체능 분야 인재들의 교육과 훈련을 지원한다. 김혜성 선수는 “경기 성과가 기부로 이어지는 만큼 좋은 성적으로 더 많은 나눔을 만들고 싶다”고 말했다.

교원그룹 관계자는 “도전하는 유소년들에게 실질적인 응원과 동기부여가 되길 바란다”며 “교육과 나눔을 통해 아이들의 성장을 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다. 한편 김혜성 선수는 2025시즌 LA 다저스에 입단해 활약을 이어가고 있다.