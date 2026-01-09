의약·의료·디지털 헬스케어 등 9개 분야 마곡 연구소 입주·액셀러레이팅 연계

[헤럴드경제=홍석희 기자] 대웅제약은 제약·바이오 및 헬스케어 분야 유망 스타트업 발굴을 위해 ‘이노베어 공모전’ 5기를 모집한다고 9일 밝혔다. 접수는 오는 2월 28일까지다.

이노베어 공모전은 대웅제약의 대표적인 오픈 이노베이션 프로그램으로, 기술 협력과 전략적 투자, 공동개발 등 단계별 사업 연계를 지원한다. 모집 분야는 합성신약, 바이오의약품, 유전자·세포치료제, AI·플랫폼, 의료기기·디지털 헬스케어, 약물전달시스템(DDS), 오가노이드, 반려동물 헬스케어 등 9개다.

대웅제약은 수요기술에 부합하는 기업과 대전·광주·포항 등 주요 R&D 거점 지역 기업을 우대 선발할 계획이다. 올해 상반기 완공 예정인 마곡 연구소 우선 입주 기회와 함께 팁스(TIPS), 스케일업 팁스 연계, R&D 지원도 제공한다.

공모전은 예비창업, 전략적 지분 투자, 공동연구·상업화 검증 등 3개 트랙으로 운영되며, 기업 단계에 맞춰 선택 지원이 가능하다. 박성수 대웅제약 대표는 “이노베어는 스타트업과 함께 성장하는 협업 플랫폼”이라며 “마곡 연구소 인프라와 연계해 미래 헬스케어 혁신을 가속하겠다”고 말했다.