[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 이상엽이 아내가 주식 투자를 하지 못하는 직종에 종사한다고 밝혔다.

8일 방송된 MBC ‘구해줘! 홈즈’에서는 2026년 새해를 맞아 한 해 경제 전망을 알아보기 위해 대한민국 금융의 중심지 동여의도로 임장을 나서는 모습이 그려졌다.

이날 방송에서 김숙은 출연진의 주식 수익률을 물었다. 이에 이상엽은 “제가 이익을 본 적은 없다. 제가 사면 떨어지고 팔면 올라간다”고 말했다.

반면 양세찬은 “10년 넘게 (투자)했는데 수익률이 마이너스는 아니다. 많이 플러스다”고 말했고 양세형, 장동민도 “많이 플러스”라고 밝혔다. 이에 양세찬은 “개그맨들이 (모두 주식 투자를) 잘한다”며 뿌듯해했다.

이상엽은 “나만 마이너스냐”며 속상해했고, 김숙은 “나도 (마이너스)”라며 “반토막 났다”고 반응했다.

이후 여의도 임장에 나선 장동민은 이상엽에게 “아내가 증권가에서 일하고 있지 않냐?”고 물었고 이상엽은 “맞다. 여기 어디 (일하고 있을 것)”이라고 답했다.

이상엽은 “완전 증권 쪽은 아니고 프로젝트 파이낸싱(PF)이다. 사업 미래 가치를 내다보고 투자하는 일(프로젝트를 위해 자금을 조달하는 일)이다”고 설명했다.

김숙이 “아내분은 주식 투자해서 이익을 봤냐?”고 묻자 이상엽은 “아내는 주식을 할 수가 없다. 주식 거래 제한이 있는 직종이 있다”고 답했다.

이에 주우재가 “그래서 정보를 빼서 이상엽에게 주는 것”이라고 음모론을 펼쳤다. 이에 이상엽은 “그랬으면 내가 수익을 냈어야 했다”며 반박해 웃음을 자아냈다.

주식 투자 전문가 겸 작가 박민수는 “증권사 직원들은 본인 이름으로 주식을 할 수 있지만, 회사에 정기적으로, 분기에 한 번씩 보고를 해야 한다. 회사 내에서도 일정한 규제가 있다. 펀드매니저, 애널리스트 등 기업의 내부 정보를 알 수 있는 사람들은 아예 (주식 투자를) 할 수가 없다. 사적으로 만나서 말하는 건 미공개 정보를 알려주는 거라서 불법”이라고 설명했다.