[헤럴드경제=민성기 기자] 위고비 등 GLP-1(글루카콘 유사 펩타이드) 계열 비만치료제 복용을 중단할 경우 다이어트와 운동을 그만뒀을 때보다 체중이 4배 더 빨리 늘어난다는 연구 결과가 나왔다.

8일(현지시간) AFP통신에 따르면 영국 옥스퍼드대 연구진은 비만치료제 관련 연구 37건을 분석한 결과 비만치료제가 평균 체중의 15~20% 감량에 효과적이지만 복용을 중단하면 한 달 평균 0.4㎏씩 체중이 다시 늘어나는 경향을 보였다고 밝혔다. 해당 연구 결과는 국제학술지 브리티시 메디컬 저널(BMJ)에 게재됐다.

GLP-1 성분 세마글루티드와 티르제파타이드를 대상으로 한 임상시험에서 참가자들은 평균 15㎏을 감량했지만, 투약 중단 후 1년 이내 10㎏이 늘어났다. 연구진은 참가자들이 18개월 만에 원래 몸무게로 돌아갈 것이라고 예측했다.

혈압과 콜레스테롤 수치 등 심혈관 건강 지표들도 1.4년 뒤 원래 수준으로 돌아갔다.

반면 약물 없이 식단 조절과 운동만으로 체중을 감량한 경우 감량 폭은 상대적으로 작았지만 체중이 다시 늘어나는 데 평균 4년이 걸렸다. 연구진은 비만치료제 사용자의 체중 회복 속도가 약물 비사용자보다 4배가량 빠르다고 분석했다.

다만 건강한 식습관과 운동 습관을 들인 사람들이 체중이 다시 늘어나더라도 습관을 유지하기 때문일 수 있다고 AFP통신은 전했다.

연구를 이끈 샘 웨스트 박사는 “감량 폭이 클수록 체중이 다시 늘어나는 속도도 빨라지는 경향이 있다”면서도 “별도 분석 결과 감량 폭과 관계없이 약물 중단 이후 체중 증가 속도는 일관되게 빠르게 나타났다”고 설명했다.

위고비, 마운자로, 젭바운드 등 GLP-1 계열 비만치료제는 음식을 적게 먹어도 뇌의 포만중추를 자극해 식욕을 억제하는 효과가 있다. 지난 몇 년간 여러 국가에서 비만과 당뇨병 치료의 패러다임을 바꿨다는 평가가 나온다.

연구진에 따르면 비만 환자의 50%가 GLP-1 수용체 작용제 투약을 시작한 뒤 12개월 이내에 치료를 중단하는 것으로 추정된다.

연구진은 비만치료제가 “비만의 해결책이 아닌 치료의 시작점”이라고 강조했다. 연구진은 “약물이 초기 체중 감량에는 효과적일지라도 장기적인 체중 조절에는 충분하지 않을 수 있다”며 “개인이 치료 중단 후 몸무게 재증가 위험에 대해 인지하는 것이 중요하다”고 설명했다.