IT전문매체 씨넷 최고로봇 평가 현대차 ‘피지컬 AI’ 성과 가시화 보행·산업현장 적용 가능성 주목 2028년 美HMGMA공장 첫 투입

현대자동차그룹이 인수한 로보틱스 기업 보스턴다이나믹스가 개발한 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’가 세계 최대 정보기술(IT)·가전 전시회 CES 2026에서 미국 유력 테크 미디어로부터 최고 수준의 평가를 받았다.

글로벌 IT 전문 매체 씨넷(CNET)은 8일(현지시간) CES 2026에 출품된 제품 가운데 현대차그룹 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 로봇 아틀라스를 ‘올해의 로봇(Best Robot)’으로 선정했다.

CNET은 CNET, PCMag, Mashable, ZDNET, Lifehacker 등으로 구성된 글로벌 기술 미디어 그룹이자 CES 공식 파트너로서 ‘Best of CES’ 선정과 심층 기술 분석을 제공하는 대표적 테크 저널리즘 기관이다.

CNET은 CES 2026에 전시된 수천 개의 신기술과 제품 가운데 기술 혁신성과 완성도, 미래 활용 가능성을 종합 평가해 22개 부문별 ‘베스트 오브 CES(Best of CES)’를 선정했다. 단순한 콘셉트 제시를 넘어 실제 문제 해결 능력과 기술적 완성도를 갖춘 제품만이 수상 대상으로 선정됐다. 이 가운데 아틀라스는 로봇 부문에서 최고 평가를 받았다.

CNET은 아틀라스에 대해 “사람처럼 활기차고 놀라울 정도로 자연스러운 걸음걸이를 선보였다”며 “기존 휴머노이드 로봇의 움직임과는 차원이 다른 수준의 동작 완성도를 보여줬다”고 호평했다.

아틀라스는 5일(현지시간) CES 2026 현대차그룹 미디어데이에서 최신 프로토타입 형태로 공개됐다. 무대에 등장한 아틀라스는 사람과 유사한 보행과 균형 감각을 구현하며 현장 관람객과 전문가들의 이목을 집중시켰다. 이후에는 실제 생산 현장에서 활용될 최종 양산형 ‘개발형 모델’도 함께 공개돼 눈길을 끌었다.

CNET은 “새로운 아틀라스는 곧 여러분 근처의 현대 공장에서 만나게 될 것”이라며, 연구용 로봇을 넘어 산업 현장 투입을 전제로 한 실질적 로봇이라는 점을 강조했다.

CNET은 “베스트 오브 CES 수상작은 단순히 새롭기만 한 제품이 아니라, 소비자 또는 산업의 핵심 문제를 해결하거나 성능과 품질의 새로운 기준을 제시해야 한다”며 “아틀라스는 CES 2026에서 확인한 다수의 휴머노이드 로봇 가운데 단연 최고였다”고 평가했다.

아틀라스는 현대차그룹이 보스턴다이나믹스를 인수한 이후 추진해온 로보틱스 전략의 상징적 결과물로 꼽힌다. 특히, 보스턴다이나믹스가 지난 2020년 현대차에 인수된 후 현대차그룹의 제조·모빌리티 역량이 결합되면서 기술 완성도가 한층 높아졌다는 평가다.

아틀라스는 최대 50㎏의 하중을 들어 올리고 섬세한 작업을 수행할 수 있어 반복적이고 고강도의 노동 환경에서 탁월한 성능을 발휘한다. 아울러 방수 설계와 세척 가능한 구조를 갖춰 유지 관리가 용이하며, 영하 20도에서 영상 40도의 환경에서도 모든 기능이 안정적으로 작동한다.

또한, 복잡한 산업 환경에서 자율 이동 및 작업 수행을 가능하게 하는 고도화된 회전 관절과 센서를 탑재했으며, AI 기반 학습을 통해 새로운 작업에도 빠르게 적응한다. 56 자유도(DoF)의 완전 회전 관절 구조와 촉각 센서를 갖춘 사람 크기의 손을 통해 고난도 작업도 자율적으로 처리할 수 있다.

CNET은 “보스턴다이나믹스는 수년간 전 세계 대중에게 호기심과 경외감을 불러일으킨 로봇 영상을 선보여온 기업”이라며 “이번 아틀라스는 그 기술력이 실제 산업 현장으로 이동하고 있음을 보여주는 결정적 순간”이라고 전했다.

아울러 CNET은 보스턴다이나믹스와 구글 간의 파트너십에 대한 기대감을 나타냈다. CNET은 “2013년부터 2017년까지 구글이 보스턴다이나믹스를 소유했던 과거를 떠올리게 한다”며 “두 회사가 돌고 돌아 다시 협력하게 된 상징적인 순간”이라고 표현했다.

로버트 플레이터 보스턴다이나믹스 최고경영자(CEO)는 “아틀라스는 우리가 지금까지 개발한 로봇 중 가장 뛰어난 제품”이라며 “이번 수상은 세계에서 가장 역량 있는 휴머노이드를 시장에 선보이기까지 팀이 쏟아온 노력을 입증하는 결과”라고 말했다.

한편, 아틀라스는 2028년 미국 조지아주 서배너에 위치한 현대자동차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에 우선 투입될 예정이다. 부품 시퀀싱 등 안전성과 품질 향상 효과가 검증된 공정을 시작으로 단계적으로 적용을 확대해 나갈 계획이다.

오는 2030년까지는 적용 범위를 각종 부품 조립 공정으로 확대하고, 반복 작업 및 중량물 취급 등 더 복잡한 공정으로 역할을 확장해 근로자의 작업 환경을 더욱 안전하게 하고 스마트 팩토리 혁신을 가속화할 예정이다. 이후 성능 검증을 바탕으로 그룹의 글로벌 생산 거점 전반으로 확대 적용을 추진한다.

라스베이거스=정경수 기자