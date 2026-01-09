트럼프 정부, 영토 편입 지지 여론전 돌입 희토류·석유·가스 풍부 최대 1조弗 가치 핵잠 감시·골든돔 필수…중·러 동시 견제 “향후 30년 경제안보 최대 가치 노른자”

미국 트럼프 행정부가 그린란드 확보를 위한 여론 조성 작업의 일환으로, 약 5만7000명에 달하는 현지 주민들에게 1인당 1만~10만달러(약 1453만~1억4530만원) 금전적 보상을 제공하는 방안을 검토중이다. 트럼프 대통령의 ‘그린란드 확보’ 구상이 구체화하면서 자원과 영토를 지배하려는 트럼프식 신(新)패권주의가 본격화하고 있다는 분석이 나온다.

▶그린란드 5만7000명 주민에 ‘현금지급’까지 ‘병합안’ 급물살=로이터통신은 8일(현지시간) 백악관 참모들을 포함한 미 고위 당국자들이 그린란드 주민 1인당 1만달러에서 최대 10만달러까지 금전을 제공하는 방안을 논의해왔다고 보도했다.

이는 현지 주민들이 미국 영토 편입을 지지하도록 하기 위한 ‘여론전’ 차원에서 논의되는 안으로 보인다. 트럼프 대통령은 임기 초부터 안보 및 경제적 이유를 들어 그린란드를 확보해야 한다고 강조해왔다.

마코 루비오 국무부 장관은 다음주 덴마크·그린란드와 만나 이 사안을 논의할 예정이다. 이에 대해 덴마크와 그린란드는 “우리가 회담을 요청한 당사자”라며 환영 입장을 밝혔다.

덴마크는 그린란드를 지키기 위해 워싱턴 DC에서 총력 외교전에 나선 상태다. 주미 덴마크 대사 예스페르 뮐레르 쇠렌센과 그린란드의 워싱턴 수석대표인 야코프 이스보세트센은 이날 워싱턴DC에서 백악관 국가안보회의(NSC) 당국자들과 만나 그린란드 문제를 논의했다.

덴마크는 미군 배치 확대 등 안보 강화 요구에 적극 협조할 테니 영토를 넘기라는 부당한 요구는 거두라는 입장이다.

하지만 그린란드 최대 야당 날레라크의 펠레 브로베르 당수는 “그린란드 정부는 덴마크 없이 미국 정부와 직접 대화를 해야 한다”며 “덴마크가 중간에 끼어 그린란드와 미국 모두에 반감을 일으키고 있기 때문”이라고 주장했다.

▶희토류 세계 매장량 3분의 1…“그린란드 가치 1조달러”=트럼프 대통령이 그린란드 병합을 밀어붙이는 이유는 그린란드가 ‘안보·자원 전쟁’에서 놓쳐서는 안될 전략적 요충지이기 때문이다. 북극권 교두보 확보를 통해 중국·러시아를 견제하고, 희토류 및 석유·가스 등 막대한 에너지 자원을 확보해 ‘경제·안보’ 두토끼를 잡겠다는 전략이다. 그린란드는 석유·가스는 물론 네오디뮴과 디스프로슘 등 반도체, 전기차 제조에 필수적인 희토류의 보고다. 특히 중(重)희토류 매장량은 약 3850만t으로 세계 매장량(약 1억2000만t)의 3분의 1수준에 달한다. 중국이 전 세계 희토류 공급망을 장악하고 있는 상황에서 그린란드 병합은 중국을 견제할 핵심 수단이 될 수 있다.

유라시아그룹의 실무 책임자 클레이턴 앨런은 미 CNBC방송에 “그린란드는 향후 30~50년 동안 경제적 이익과 전략적 방어 측면에서 가장 가치 있는 ‘노른자’ 위에 앉아 있다”고 설명했다. 이런 이유로 트럼프 행정부는 그린란드에 대한 ▷직접 매입 ▷군사적 개입 ▷독립 선거를 통한 확보를 염두에 두고 있다.

월스트리트저널(WSJ)은 경제학자들을 인용해 “그린란드 가치평가는 대략 120억달러(17조4500억원)에서 1조달러(약1430조원)를 넘는 수준까지 범위가 넓다”며 “최근 영토 매입 사례가 없어 정확한 추정은 어렵지만 1946년 해리 트루먼 대통령이 덴마크에 1억달러 상당의 금괴를 지불하고 그린란드를 사겠다고 제안했던 것에 비해 실제 가격은 훨씬 높을 것”고 전했다.

▶북극 패권 교두보 확보…러 핵잠 감시·골든돔 필수=미국과 러시아 사이에 위치한 그린란드는 북극 안보 측면에서도 전략적 요충지다. 새롭게 떠오르는 북극 항로와 근접해 급속한 빙하 융해로 수에즈 운하를 통과하는 기존 항로보다 아시아-유럽 이동 시간을 크게 단축할 수 있다.

또한 그린란드 북서부에 위치한 미군의 ‘피투피크(Pituffik) 우주 기지’는 미국의 조기경보 미사일 탐지 체계에서 중요한 역할을 하고 있다.

미국 전략국제문제연구센터(CSIS) 유럽·러시아·유라시아 프로그램 객원연구원 오토 스벤센은 미군이 피투피크 우주 기지를 두고 있는 것에 대해 “러시아의 탄도미사일이 미국 본토에 도달하는 최단 경로는 그린란드와 북극을 경유하는 길이기 때문”이라고 짚었다.

그린란드는 또한 그린란드(G)와 아이슬란드(I), 영국(UK)을 잇는 이른바 ‘GIUK 해협’이라고 불리는 해상 요충지 위에 있다.

스벤센은 “피투피크 기지가 활주로를 갖춘 가동 중인 비행장이기도 하고 세계 최북단의 심해항도 보유하고 있다면서 “전통적으로 GIUK 해협을 통과하는 러시아 핵잠수함을 감시하는 데 핵심 역할을 해 왔다”고 설명했다.

스벤센은 “더 최근에 떠오른 새로운 위협은 그린란드가 북극을 통한 두 개의 잠재적 해운로인 북서항로와 횡극항로를 가로지르고 있다는 점”이라며 “기후변화가 이런 항로의 실현 가능성을 계속 높이면서, 상업적 이해관계도 생겨 섬의 국가안보 가치에 더해지고 있다”고 강조했다.

특히 분석가들은 그린란드가 미국에 더 큰 방어 태세를 위한 전진기지로 유용할 수 있고, 특히 미사일 요격체계를 배치할 장소로도 활용될 수 있다고 본다. 이는 트럼프 행정부가 구상하는 다층 미사일 방어 체계인 ‘골든 돔’ 완성과도 맞물려 거론된다.

앨런 책임자는 “미국은 북극에 접근할 필요가 있으며, 그린란드는 막대한 접근성을 제공한다”며 “(미국은) 차세대 무기에 대응하기 위해 러시아에 더 가까운 곳에 방공체계를 점점 더 전진 배치할 필요가 있는데, 그린란드가 이를 제공한다”고 말했다. 그러면서 그는 “트럼프 대통령은 미국 위에 골든 돔을 만들고 싶어 한다”며 “그 일부는 그린란드에 의존할 수밖에 없다”고 덧붙였다.

도현정·김영철 기자