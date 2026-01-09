‘닥터앤서 3.0’ 예후 서비스 개발 실시간 모니터링·분석 조기 파악

가톨릭대학교 서울성모병원은 지난 8일 디지털팜, 인바디헬스케어와 함께 ‘닥터앤서 3.0’ 중점질환 예후 관리 서비스 개발 및 실증 사업 추진을 위한 3자 양해각서(MOU)를 체결했다고 9일 밝혔다.

이번 협약은 닥터앤서 3.0 사업의 10대 중점 질환 중 서울성모병원이 주관하는 유방암·신장암 분야 AI 소프트웨어 실증과, 이를 활용한 AI 기반 예후 관리 서비스의 전국 확산에 중요한 전환점이다.

이번 사업은 가정에서도 사용 가능하도록 개발된 체성분 측정기를 활용해 암 환자의 미세한 상태 변화를 실시간 모니터링하는 것을 목표로 하고 있다. 구체적으로는 팔과 다리 등 부위별 전류 저항값(임피던스), 세포외수분비 등을 평가해 유방암 환자의 림프부종이나 신장암 환자의 체액 불균형을 조기에 발견한다.

해당 기기를 활용해 환자 스스로 측정한 데이터 및 자가 증상 기록은 사업을 통해 개발된 예후 관리용 앱, 카메디아(CaMEDIA)에서 통합 관리된다. 해당 앱은 수술 후 발생할 수 있는 부종, 체중 변화, 영양 상태 악화 등 위험 신호를 조기 파악하는 핵심적인 역할을 수행한다.

개발된 앱은 수집된 데이터를 기반으로 고위험군을 자동 선별하고 실시간 추적 관리 기능도 제공한다. 의료진들은 이들을 집중적으로 관리할 수 있게 돼 진료 현장의 효율화도 확대될 전망이다.

특히 이번 협력을 통해 실증 데이터 기반의 표준 모델이 확립되면, 향후 다양한 질환과 지역 의료체계로 확산 가능한 디지털 헬스케어의 주요 선례가 될 것으로 보인다.

김광우 기자