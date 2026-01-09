AX전환·투자·사업리밸런싱 주문 “올해 AI 중심 변화 빠르게 올것”

김정규(사진) SK스퀘어 사장이 불확실성의 시대에 차이를 만드는 요소로 인공지능(AI)을 꼽았다. 특히 AI 경쟁에서 도태는 생존 문제로 직결된다고 강조했다.

9일 김 사장은 AI를 ‘성장의 불씨’로 지칭하고, 올해 중점적으로 추진해야 할 세 가지 과제를 제시했다. 세 가지 과제는 ▷AI 전환(AX)을 통한 경쟁력 강화 ▷AI·반도체 신규 투자 준비 및 실행 ▷포트폴리오 리밸런싱 등이다.

우선 김 사장은 SK스퀘어와 포트폴리오 회사가 함께 AX를 추진함으로써 경쟁력을 강화해 나갈 것을 주문했다. SK스퀘어는 투자 전 과정에 AI 에이전트를 도입해 생산성을 높이고, 포트폴리오 회사는 AI 서비스를 통해 경쟁력을 높이자는 게 골자다.

구체적으로 김 사장은 “AI 진화의 병목을 해소할 수 있는 영역, 반도체 밸류체인 영역 등에서 의미 있는 투자 기회를 모색하겠다”고 했고, “속도감 있는 리밸런싱과 동시에 포트폴리오의 본원적 경쟁력 확보를 통한 기업가치 제고에 집중할 계획”이라고 선언했다.

이와 관련 SK스퀘어는 올해 포트폴리오 리밸런싱을 지속함과 동시에 AI·반도체 신규 투자를 준비해 나갈 계획이다. 해외 AI·반도체 투자법인인 TGC스퀘어를 통한 마켓 인텔리전스 확보에도 힘쓴다. 글로벌 투자 실행력을 강화하기 위해 조직 개편도 단행했다. 기존 ‘CIO/포트폴리오 매니지먼트’ 조직을 ‘전략투자센터’로 변경한 게 핵심이다. 특히 글로벌 네트워크가 풍부한 최재원 수석부회장이 합류해 신규 투자 및 포트폴리오 밸류업을 지원 사격한다. 고재우 기자