질병관리청 응급실 손상 통계 고관절 골절 환자 30%는 2년내 사망 고령층 골다공증·근력저하 위험 증가

고관절 골절은 낙상으로 인한 질환 중 고령층에서 가장 흔하게 나타나지만, 합병증 위험과 사망률이 높아 각별한 주의가 필요한 질환이다. 앉거나 누워 있다가 일어나면서 혹은 걸으려고 하다가 옆으로 비스듬히 넘어지면서 발생한다.

9일 질병관리청 국가손상정보포털 ‘2024 응급실 손상 통계’ 자료에 따르면, 실제 응급실 전체 내원환자 중 40%는 추락·낙상으로 방문한다. 특히, 낙상 환자 중 절반은 근력이 약한 60세 이상의 고령층으로 나타났다.

유기형 경희대병원 정형외과 교수는 “낙상 충격 자체가 워낙 적어 외상이 심하지 않을 것으로 생각하지만, 고관절은 척추와 하지를 연결해주는 관절로 골절이 발생하면 자세를 바꾸는 것조차 매우 힘들다”며 “대다수의 환자는 꼼짝 않고 누워있다보니 욕창, 폐렴, 요로 감염 등 각종 합병증으로 인해 고관절 골절 환자의 약 30%가 2년 내 사망에 이른다”고 말했다.

움직임을 최소화하면 낙상의 위험을 낮춘다고 생각할 수 있지만, 응급실 손상 통계를 살펴보면 낙상으로 인한 손상환자는 거실, 화장실, 계단 등 집 안에서의 발생 비율(43.6%)이 가장 높았다.

유 교수는 “나이가 들수록 뼈의 밀도와 구조가 약해져 골다공증 발생률이 높아지는데, 이로 인해 작은 충격에도 골절을 피하기 어렵다”며 “30대 초반 최대 골량이 형성된 이후 지속적으로 골 소실이 일어나는데, 여성의 경우에는 폐경을 기준으로 급격히 감소하기 때문에 골절 위험을 낮추기 위한 정기적인 골밀도 검사와 뼈 건강을 위한 노력이 동반되어야 한다”고 강조했다.

고관절 골절 치료의 가장 중요한 원칙은 최대한 빨리 환자를 이전 상태로 돌려놓는 것이다. 의료사고에 가장 엄격하고 민감한 미국에서도 24~48시간 내에 수술 하는 것이 가장 좋다고 보고되고 있다. 또한, 수술을 빨리 진행할수록 합병증과 사망률도 낮아진다.

유 교수는 “고령 환자에게 전신마취를 통한 수술이 위험하다고 생각할 수 있지만, 고관절 수술은 시간을 방치하면 발생하는 위험성이 훨씬 크다”며 적극적인 치료를 강조했다.

골절 범위에 따라 내고정술이나 인공관절술이 시행할 수 있다. 과거에는 인공 관절에 대한 합병증이나 막연한 기피 때문에 통증을 참고 수술하지 않는 경우가 많았다. 하지만, 인공관절 수술법과 생체재료학의 발달로 활발히 시행되고 있다. 특히, 내구성이 강하고 영구적인 인공관절이 활용되기 때문에 탈구나 감염 등 합병증이 발생하지 않는 한 재수술 없이 오랫동안 사용 가능하다.

사소하다고 생각할 수 있지만 작은 실천만으로도 고관절 골절을 예방할 수 있다. 집에서는 걸려서 넘어질 수 있는 문턱을 없애고 화장실이나 욕조 바닥에 미끄럼 방지 타일이나 패드 설치를 권장한다. 김태열 건강의학 선임기자