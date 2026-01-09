1970년대 대구서 ‘계성통닭’ 열어 물엿·고춧가루 소스, 염지법 도입 “불도저로 밀 정도로 돈 벌었다”

양념치킨과 치킨무를 처음 만든 윤종계(사진) 맥시칸치킨 설립자가 지난달 30일 경북 청도 자택에서 지병으로 세상을 떠났다고 유족이 8일 전했다. 향년 74세.

고인은 1952년 대구에서 태어나 1970년대 말 대구 효목동에서 ‘계성통닭’을 시작했다.

그는 물엿, 고춧가루를 이용한 최초의 붉은 양념소스와 염지법을 도입해 업계에 혁신을 가져왔다. 염지법은 소금, 설탕, 향신료 등을 녹인 염지액에 닭을 담그거나 소금과 양념을 닭에 직접 문질러 맛을 내고 육질을 부드럽게 하는 전(前)처리 과정이다.

양념치킨은 1980년 그의 손에서 처음 시작됐다. 고인은 2020년 tvN ‘유퀴즈 온 더 블록’ 69화에 출연해 “양념치킨 개발에 6개월 이상 걸린 것 같다. 매일 새로운 레시피를 만들고 실패하길 반복했다”라며 “치킨 속살이 퍽퍽해서 처음엔 김치를 생각했다. 김치 양념을 아무리 조합해도 실패했다. 동네 할머니가 지나가며 ‘물엿을 넣어보라’고 해서 물엿을 넣었더니 맛이 살더라”라고 말했다. 처음에는 사람들이 손에 양념이 묻는다며 싫어했지만, 곧 입소문이 퍼져 전국에서 몰려들었다고 한다. 양념통닭을 개발하기 전에 치킨무를 처음 만든 것도 고인이다.

고인은 1985년 ‘맥시칸치킨’ 브랜드를 본격화했다. ‘멕시코’를 딴 ‘멕시칸치킨’과는 다른 브랜드이며, 맵고 시고 달콤하다고 지은 이름이다. 국내 최초로 닭고기 TV 광고도 시도했다. 모델은 당시 인기 드라마 ‘한지붕 세가족’의 ‘순돌이’(이건주)였다. 고인은 “광고 후에 ‘불도저로 밀’ 정도로 돈을 벌었다”고 ‘유퀴즈 온 더 블록’에서 말했다.

맥시칸치킨은 한때 1700여개 체인점까지 확장했지만 여러 문제에 부딪치면서 2003년께 문을 닫았다. 2016년 하림지주가 맥시칸치킨의 지분을 인수했다. 그러나 그가 만든 양념통닭은 업계 표준이 됐고, 수많은 치킨 업체가 그의 영향 아래서 영업을 하고 있다.

유족은 부인 황주영씨와 아들 윤준식씨 등이 있다. 1일 낮 12시 발인을 거쳐 청도대성교회에 안장됐다. 김성훈 기자