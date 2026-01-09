- 뉴욕타임스가 짚은 ‘디카페인도 건강한 이유’ - 커피의 폴리페놀ㆍ클로로겐산, 장과 간 건강 개선 - 커피의 힘은 컵 안에 든 ‘전체 성분에서 나온다’

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 커피의 건강 효과를 말할 때 늘 따라붙던 주인공은 ‘카페인’이었다. 각성ㆍ집중력ㆍ심박수…. 하지만 뉴욕타임스는 최근 건강면 기사(커피의 건강 효과는 카페인만으로 설명되지 않는다, Caffeine Isn’t the Whole Story in Coffee’s Health Benefits)에서 커피의 이점은 카페인에만 있지 않다고 못 박았다. 커피 웰빙 효과의 주역은 커피 속 폴리페놀(특히 클로로겐산)과 수백 종의 생리활성 화합물이란 것이다. 이 기사에서 인용된 다수의 연구는 디카페인 커피에서도 사망ㆍ대사ㆍ간 질환 위험 감소가 관찰된다는 점을 공통으로 보여준다.

9일 한국식품커뮤니케이션포럼(KOFRUM)에 따르면 뉴욕타임스 기사는 “대규모 관찰연구와 메타분석에서 하루 2~3잔 커피 섭취자는 비섭취자 대비 전체 사망 위험이 10~20% 낮게 관찰되는 사례가 잦았다”는 사실에 초점을 맞췄다. 특히 기존 연구에서 제2형 당뇨병 위험은 최대 30%까지 낮아졌다. 지방간ㆍ간 경변 등 간 질환 위험은 20~40% 감소한 연구가 수두룩하다. 여기서 중요한 대목은 이 보호 효과가 카페인 함유 커피와 디카페인 커피 모두에서 나타난다는 사실이다. 즉 “카페인이란 커피의 각성 성분을 빼도 커피의 건강상 이점은 남는다”는 것이 뉴욕타임스 기사의 핵심이다.

왜 그럴까. 뉴욕타임스는 클로로겐산 등 폴리페놀이 항산화ㆍ항염 작용을 하고, 장내 미생물 다양성을 높여 인슐린 감수성과 염증 지표를 개선할 수 있다고 소개한다. 일부 연구에선 커피 섭취 후 장내 유익균 비율이 증가하고, 이 변화가 혈당 조절과 체중 관리에 긍정적으로 작용했다. 간에선 커피 성분이 지방 축적과 섬유화를 억제해 만성 간 질환 위험을 낮출 수 있다는 설명이다.

다만 ‘많을수록 좋다’는 해석은 경계한다. 기사에 인용된 근거를 종합하면 효과의 ‘달콤한 지점’(sweet spot)은 하루 2~3잔이다. 5잔 이상으로 늘면 이점이 둔화하거나, 불면ㆍ불안ㆍ위장 증상 같은 부작용 위험이 커질 수 있다. 개인차도 크다. 카페인 대사가 느린 사람은 같은 양에서도 두근거림이나 수면 장애를 겪을 수 있어 디카페인 선택이 합리적일 수 있다.

뉴욕타임스가 인용한 수치의 상당수는 관찰연구에서 나온다. 인과를 단정할 수는 없지만, 서로 다른 집단ㆍ지역에서 비슷한 방향의 결과가 반복된다는 점이 신뢰도를 높인다. 또한, 디카페인에서도 효과가 유지된다는 일관성은 “카페인 단독 효과” 가설을 약화한다.

기사의 결론은 명료하다. 커피의 건강 효과를 이해하려면 카페인 중심의 사고에서 벗어나야 한다는 것이다. 폴리페놀과 복합 성분의 역할을 고려하면, 카페인에 민감한 사람도 디카페인으로 이점을 누릴 수 있고, 적정량을 지키는 한 커피는 영양ㆍ대사 건강을 뒷받침하는 음료가 될 수 있다. 뉴욕타임스 기사의 전체 메시지는 “커피의 힘은 컵 안에 들어 있는 ‘전체 성분’에서 나온다”는 것이다.