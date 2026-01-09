내부 수선·공사 거쳐 3월 개관

인천 영종도의 파라다이스시티가 하얏트 브랜드 호텔을 확보하며 1270실 규모의 글로벌 복합리조트로 발돋움한다.

파라다이스세가사미는 기존 그랜드 하얏트 인천 웨스트타워가 ‘하얏트 리젠시 인천 파라다이스시티’(사진)로 새롭게 출발한다고 9일 밝혔다.

호텔은 지난해 9월 한진그룹의 자회사인 칼호텔네트워크로부터 2100억원에 인수했다. 내부 수선과 환경 개선 공사를 거쳐 오는 3월 개관한다.

하얏트 리젠시 인천 파라다이스시티는 대지면적 1만6000여㎡에 501실을 갖췄다.

이번 인수로 파라다이스시티는 기존 메인 호텔과 럭셔리 부티크 호텔 아트파라디소를 합친 769실에 더해 총 1270실에 달하는 대규모 객실을 보유하게 됐다.

하얏트 리젠시 브랜드의 국내 재진출이라는 의미도 있다. 전 세계 45개국에서 230여개의 호텔과 리조트를 운영 중인 하얏트 리젠시는 대표적인 글로벌 호텔 브랜드로 자리매김해 왔다.

기존 그랜드 하얏트 인천 이스트 타워는 칼호텔네트워크에서 계속 운영한다.

대한민국의 대표 관문인 인천국제공항 인근에서 두 개의 하얏트 호텔 브랜드가 차별된 호스피탈리티 경험을 선보일 것으로 기대된다.

파라다이스시티와 하얏트가 도보 5분 거리에 인접한 만큼 고객들은 파라다이스시티의 공연과 전시, 플라자, 원더박스 등 다양한 테마로 휴양을 확장할 수도 있다. 해외 고객 유치, 국제 콘퍼런스 및 각종 행사 수요도 확대될 전망이다.

파라다이스세가사미 관계자는 “3000만 외래 관광객 유치라는 정부 기조에 발맞춰 글로벌 브랜드인 하얏트와 동북아 최초의 복합리조트인 파라다이스시티가 시너지 효과를 낼 것으로 기대한다”며 “한국 관광산업 발전에 기여할 것”이라고 전했다. 강승연 기자