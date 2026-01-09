CCTV 보던 업주가 스피커로 알려주기도

[헤럴드경제=최원혁 기자] 일부 무인 매장에서 배달 기사에게 직접 음식 포장을 요구한 사실이 알려져 논란이다. 배달 기사들은 오배송 발생 시 책임 소재가 불분명하다는 점도 문제로 지적하고 있다.

최근 배달 기사들이 주로 활동하는 온라인 커뮤니티에는 무인 매장에서 겪은 불편을 호소하는 글들이 잇따라 올라왔다.

게시자들이 공유한 사진 속에는 무인 매장에서 확인된 여러 황당한 안내문들이 담겨 있었다.

한 매장은 “무인 매장이어서 빌지 보고 자율포장 부탁드린다. 감사하다”라고 공지했고 또 다른 매장은 “제품별 번호 확인해서 찾으면 된다. 못 찾은 제품 있으면 연락 달라. 잘 부탁드린다”는 안내문을 내걸었다. 게다가 주문 영수증에 작게 써 있는 건 따로 추가된 메뉴이니 같이 챙겨달라며 모두 기사의 몫으로 돌리고 있었다.

해당 게시글을 보고 비슷한 경험을 했다는 반응도 이어졌다. “떡집이었는데 포장을 직접 했다”, “잘못 담으니 CCTV로 보고 있었는지 사장이 스피커로 위치를 알려줬다”는 글들이 올라왔다.

그러면서 배달 기사들은 “왜 우리가 포장까지 해야 하느냐. 배달 장사 할거면 무인 매장이라도 (매장 측에서) 포장하러 나와 있어야 하는 거 아니냐”, “말만 무인이지 결국 남들한테 시켜서 돈을 버는 거 아니냐”, “혹시라도 오배송 나가면 배달 기사가 덤터기 쓰기 딱 좋다” 등의 반응을 보였다.

무인 매장을 운영하는 점주들 역시 “같은 업을 하지만 이건 선을 넘는 것 같다”, “무인에서 픽업은 진짜 아니다”, “배달 들어오면 점주가 챙겨놔야지” 등의 목소리를 냈다.

논란이 확산되자 배달 플랫폼들은 무인 매장 측에 직접 포장해 배달 기사에게 전달할 것을 요구하는 한편 배달 기사들에게는 무인 매장 측에서 직접 포장을 요구할 시 배달을 거부해도 된다는 안내를 하고 있는 것으로 알려졌다.