[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시교육청은 학교 현장의 업무 경감을 위해 추진한 ‘학교 현장지원 정책’이 전국 단위 공식 조사에서 최고 수준의 평가를 받았다고 9일 밝혔다.

한국교육개발원(KEDI)이 주관한 전국 학교지원 전담기구 만족도 조사에서 인천시교육청학교지원단 ‘학교 현장지원 정책’이 업무지원 전반 만족도, 행정업무 부담 감소 체감도,직무만족 향상 체감도 등 주요지표에서 모두 전국 1위를 기록했다.

학교지원단은 그동안 교무학사 업무지원, 학교행정 업무지원, 학교 교육 환경 지원, 인력 채용 관리와 학교시설 안전 점검 등 일선 학교의 교육활동을 뒷받침하며 학교가 수업과 생활지도에 온전히 집중할 수 있는 환경을 조성해 왔다.

또 인천시교육청 전기관이 함께 실행한 ‘인천 학교현장지원 방안 100선’의 성과도 주요했다.

‘인천 학교현장지원 방안 100선’을 통해 학교 현장의 목소리로 과제를 발굴하고 실무 부서와의 협의를 통해 실행 방안을 도출해 현장 체감형 업무 경감을 실현했다.