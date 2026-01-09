범정부 경제 종합전략 정책 방향·비전 제시 4대 분야·15대 과제·50대 세부 과제 설정

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령이 9일 올해 주요 경제정책 구상과 청사진을 밝히는 ‘2026년 경제성장전략 국민보고회’를 개최한다.

청와대는 “이 대통령은 청와대에서 2026년 경제성장전략 국민보고회를 주재한다”며 “2026년을 정치·경제·사회·문화·외교·안보 등 모든 분야에서 대도약의 원년으로 삼겠다는 목표 아래 경제 대도약을 실현하기 위한 범정부 차원의 종합전략인 ‘2026년 경제성장전략’을 국민께 보고드리고자 마련됐다”고 밝혔다.

행사에는 정부에서 김민석 국무총리를 비롯해 재정경제부와 과학기술정보통신부·교육부·행정안전부·농림축산식품부·산업통상부 장관 등 장·차관 23명이 참석한다.

민간에서는 K-식품·뷰티, 지역관광 관련 기업인, 중소·중견기업·소상공인과 청년 고용 관계자, 경제단체장, 그리고 이한주 경제인문사회연구회 이사장이 자리한다.

국내 최초로 인공지능(AI)분야 유니콘으로 성장한 리벨리온, 군집 AI무인기 제어 전문기업인 파블로항공, 게임사 시프트업, LS전선 대표 등이 참석할 예정이며 삼양식품, CJ올리브영 등 유통기업도 자리를 함께한다.

또 김성식 국민경제자문회의 부의장과 김경수 지방시대위원회 위원장 등 정부 내 위원회와 강훈식 청와대 비서실장, 김용범 정책실장, 하준경 경제성장수석 등도 함께해 총 56명이 참석할 예정이다.

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관은 보고회에서 정부 합동 2026년 경제성장전략을 발표한다.

이어 올해 경제 대도약을 위한 핵심과제인 잠재성장률 반등과 국민균형성장 및 양극화 극복을 주제로 세션을 나눠 토론을 진행한다.

이날 발표되는 ‘2026년 경제성장전략’에는 ▷거시경제 적극 관리 ▷잠재성장률 반등 ▷국민균형성장 및 양극화 극복 ▷대도약 기반 강화 등 4대 분야, 15대 과제, 그리고 50대 세부 추진 과제가 포함됐다.

아울러 보고회에서는 현재 경제 상황에 대한 정부의 인식과 경제성장률 및 소비자물가 상승률 등 경제전망도 함께 발표될 예정이다.

정부는 2026년 경제성장전략 마련에 앞서 지난해 11월 이 대통령이 주재한 국무회의에서 주요 골자를 두고 공개토론을 가진 바 있다.

이후 정부 부처와 공공기관 업무보고, 관계장관회의 등을 거쳐 세부 과제를 보완했다. 오늘 보고회는 이를 최종 확정해 발표하는 자리다.